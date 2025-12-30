福原愛挺孕肚再提「怪物家族」 江宏傑：不用解釋
江宏傑與日本前桌球國手福原愛2021年離婚，女的近日無預警證實再婚並懷孕，引發外界譁然。她日前接受日媒訪問，罕見再談前段婚姻，坦言結婚初期即出現問題，並且提及江家；相關報導曝光後，江宏傑昨天（29日）在社群限時動態寫下耐人尋味的文字，再引發討論。
福原愛的報導曝光後不久，江宏傑曬出打羽球的照片並寫下「很多事情不用解釋，大家都會明白。」雖未多作說明，但意在不言中。至於福原愛再婚消息，江宏傑透過經紀人僅簡短表示「祝福。」
至於福原愛則在最近訪問中表示，跟江宏傑婚姻初期一心想讓男方家人留下好印象，努力營造理想家庭，卻忽略與伴侶之間的溝通，導致婚姻很快出現裂痕；她也反省，當時選擇壓抑情緒，未能及早向前夫家人表達內心想法，直言「是我自己還不夠成熟。」
回顧當年風波，福原愛曾在不倫事件曝光前，透過「友人」向週刊爆料，指控江宏傑一家「怪物家族」對她言語及冷暴力，並將江的姐姐形容為「妖怪大姑」。其後福原愛除了否認外遇、造成他人，也就是她現任丈夫「橫濱大谷翔平」家庭破碎，一度仍持續活躍於演藝與桌球相關工作。
更多鏡週刊報導
福原愛扶正「橫濱男」並宣布懷孕難挽聲望 女王地位已由石川佳純接班
福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了
福原愛戀情大轉折 橫濱男陪她走過風波到再婚懷孕
其他人也在看
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1
林俊傑認愛網紅七七帶回家見爸媽 「過的很開心」撇懷孕傳聞
金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 132
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 17 小時前 ・ 10
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 74
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 66
姐弟戀零偽裝／獨家！男友飛越12,500公里 魏如萱當街幫他揉肩活血
魏如萱（娃娃）與年紀小她一半的21歲網紅Ian陷入熱戀後，隨即展開了台北與紐約跨越12,500公里之遙的遠距離戀愛，時隔4個月的兩地相思，終於在耶誕節前夕再聚，本刊日前在台北信義區捕捉到小倆口身影，魏如萱如情竇初開的少女，頻頻對著Ian甜笑，看得出有男友在旁，讓她充滿了幸福感。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 95
林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她
林俊傑（JJ）出道22年首度公開認愛，今（29）日大方分享與小20歲中國網紅「七七」（Annalisa）同框照，女方與他的家人互動自然，外界也解讀雙方關係穩定，晉升「天王嫂」指日可待。回顧林俊傑出道以來情史，曾與「S.H.E」田馥甄（Hebe）、「天氣女孩」林采薇（Yumi）、模特兒陳立泠等人傳出緋聞，感情動向備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網
44歲「JJ」林俊傑的情史豐富，身為創作才子的他緋聞對象多，不過他從不正面談論感情，唯一低調承認過的圈外女友是模特兒陳立泠，兩人交往9個月後分手，而這次他大動作認愛中國網紅七七，可見七七在他心目中的地位，網路上的討論也迅速炸鍋。細數林俊傑過去的感情路，他曾公開追求田馥甄未果，並與「Weather G自由時報 ・ 10 小時前 ・ 6
58歲「玉女掌門人」開唱需靠助理攙扶 零濾鏡真實樣貌曝
香港藝人周慧敏有著「玉女掌門人」封號，即便已經58歲，依舊維持著凍齡臉蛋及窈窕身材，近來在大陸忙著巡演的她，被發現必須靠著助理攙扶上台，健康狀況疑似亮起紅燈。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
堂本光一官宣結婚！ 與佐藤惠美地下情長跑逾10年修成正果
日本DOMOTO（原：KinKi Kids）成員堂本光一今（28日）拋出震撼彈，正式透過官方粉絲網站宣布結婚喜訊。這段與女星佐藤惠美長跑超過10年的地下情終於修成正果，繼搭檔堂本剛去年初閃婚後，團內最後一位黃金單身漢也正式「封牌」，讓不少陪著他們長大的粉絲感嘆：「這是一個時代的圓滿。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪
歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。如今演藝圈王牌經紀人孫德榮（孫總）也出手了，他發布影片痛批：「不得不駡的假大牌 王Aden現在也環境已經不如已往！怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 14
影／小哈利「3頂尖大學全考上」 伊能靜驕傲誇：就是小學霸
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人庾澄慶及伊能靜的透露兒子小哈利（庾恩利），2023年從紐約大學導演系畢業，而伊能靜先前與兒子合體直播時，也提到他過去考...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 14
GD成救贖！小S深夜告白「讓我勇敢面對世界」 親吐：低潮期靠你撐過
韓流天王G-DRAGON（權志龍、GD）11月初在台北大巨蛋開唱，不只吸引大批粉絲朝聖，演藝圈也掀起追星潮。本報先前直擊小S（徐熙娣）身穿GD灰色周邊低調現身觀眾席，如今她更被網友發現，私下在GD的社群貼文下留言致謝，感性話語意外曝光。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 15
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14