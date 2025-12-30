福原愛挺孕肚再提「怪物家族」 江宏傑：不用解釋

江宏傑對於福原愛的懷孕相關專訪報導「間接地」作出回應。（翻攝網路、女性セブン）

江宏傑與日本前桌球國手福原愛2021年離婚，女的近日無預警證實再婚並懷孕，引發外界譁然。她日前接受日媒訪問，罕見再談前段婚姻，坦言結婚初期即出現問題，並且提及江家；相關報導曝光後，江宏傑昨天（29日）在社群限時動態寫下耐人尋味的文字，再引發討論。

福原愛的報導曝光後不久，江宏傑曬出打羽球的照片並寫下「很多事情不用解釋，大家都會明白。」雖未多作說明，但意在不言中。至於福原愛再婚消息，江宏傑透過經紀人僅簡短表示「祝福。」

至於福原愛則在最近訪問中表示，跟江宏傑婚姻初期一心想讓男方家人留下好印象，努力營造理想家庭，卻忽略與伴侶之間的溝通，導致婚姻很快出現裂痕；她也反省，當時選擇壓抑情緒，未能及早向前夫家人表達內心想法，直言「是我自己還不夠成熟。」

回顧當年風波，福原愛曾在不倫事件曝光前，透過「友人」向週刊爆料，指控江宏傑一家「怪物家族」對她言語及冷暴力，並將江的姐姐形容為「妖怪大姑」。其後福原愛除了否認外遇、造成他人，也就是她現任丈夫「橫濱大谷翔平」家庭破碎，一度仍持續活躍於演藝與桌球相關工作。

