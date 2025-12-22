福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了

記者林汝珊／台北報導

福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。

福原愛宣佈懷孕再婚。（圖／翻攝自微博）

福原愛近日接受日媒採訪，透露早在2020年就已萌生離婚念頭，因此才返回日本沉澱心情，強調是直到2021年7月與江宏傑正式離婚後，才開始與現任丈夫交往。她也為過往風波致歉，表示：「這一連串事件對工作相關人士、A先生的家人與身邊的人，以及我的家人都造成極大困擾，想藉此機會再次向大家致上最深的歉意，真的非常抱歉。」

廣告 廣告

福原愛友人也向媒體透露，因過去與江宏傑的跨國婚姻，在育兒過程中難以向朋友傾訴，長期壓抑、承受不少壓力，才動念離婚。而對於前妻福原愛再婚懷孕一事，江宏傑稍早透過經紀人回應：「祝福。」

更多三立新聞網報導

申敏兒絕美婚紗曝光！金宇彬盯著她「眼裡全是愛」長跑10年今甜蜜完婚

MMA／才同框Jennie！GD橫掃3大賞 放話：明年以BIGBANG拿獎

「小甜甜」布蘭妮爆欠稅1891萬！ 不忍出面喊冤：我手握證據

Jennie修羅場來了！紅毯才同框前男友KAI 分手GD後「獲頒同獎」

