福原愛挺巨肚再婚！首度日本生產「有點不知所措」不安心情全吐

福原愛與江宏傑的跨國戀在2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。對於懷上第三胎，她也鬆口吐心情。

福原愛強調絕無婚內出軌，是在與江宏傑離婚後，才與「橫濱大谷翔平」交往，坦言當年交往時從未想過會再次走入婚姻，對於如今的發展連自己都直呼意外，「當年交往時從未想過會再次走入婚姻，對於如今的發展連自己都直呼意外。」

如今懷上第三胎，她也笑說外界常認為自己「很有經驗、不用擔心」，但實際情況並非如此。她透露，這是自己首次在日本生產，無論醫療流程或環境都與台灣不同，讓她一度感到有些不知所措。

