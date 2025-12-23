福原愛撇清婚內出軌！「橫濱男交往時間線」 日媒挖舊聞：早就曖昧

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

日本前桌球國手福原愛昨（22）日透過日媒《女性SEVEN》專訪，高調宣佈再婚喜訊，並透露即將迎來第三胎。她在專訪中也強調自己沒有婚內出軌，與「橫濱男」是在與前夫江宏傑離婚後才確定關係。但隨即被日媒挖出當年的新聞報導質疑。

福原愛在專訪中也強調自己沒有婚內出軌，與「橫濱男」是在與前夫江宏傑離婚後才確定關係。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛在專訪中表示，自己其實早在2020年就已下定決心離婚，並於2021年7月正式對外宣布，她也為當年引發的風波致歉：「這一連串事件對工作相關人士、A先生的家人與身邊的人，以及我的家人都造成極大困擾，想藉此機會再次向大家致上最深的歉意，真的非常抱歉。」

針對跟新歡橫濱男的不倫戀疑雲，福原愛則說，兩人是在離婚後才開始交往，當時僅以互相信任的「伴侶」身分陪伴彼此，並未打算結婚。直到後來在男方家人的建議下，才開始思考組成家庭，並於今年夏天完成登記結婚，同時懷上第三胎。

再婚消息曝光後，日媒《Smart FLASH》、《日刊體育》等挖出當年報導指出，福原愛在2021年與江宏傑離婚前曾短暫返回日本一段時間，而曾有日媒爆料她在同年3月時與「橫濱男」密會，與江宏傑則是在7月才對外宣布離婚，與她說的橫濱男為「離婚後才確認關係」不符，質疑2人在離婚前早有曖昧。

