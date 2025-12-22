福原愛撇「不倫」修成正果日網友打臉 曾被挖出情書「最愛你的笑臉」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕福原愛傳出再婚又懷孕消息，原本應該是雙重喜事，不過因為過去她傳出在尚未和江宏傑離婚狀況下，就和「橫濱大谷翔平」A先生約會被拍，因此即使這次她向媒體澄清自己是在和江宏傑離婚之後才開始和A先生交往，但日本網友不買單，留言虧她：「接受採訪只是為了證明自己清白？她保持沉默豈不是更好？」

雖然福原愛澄清和A先生當時沒有交往，但2021年3月她被日本媒體拍到和對方一起到橫濱約會、住飯店，當時尚未離婚，那時江宏傑對於日媒報導這件事也很震驚，因此這次傳出再婚消息，對象又是當初被傳「不倫」的對象，有日本網友留言評論：「我以為她已經安靜了一段時間，沒想到她又開始過起了放蕩不羈的生活，離婚時經歷了那麼多波折，現在又再婚，這看起來有點不合時宜，也太沒原則了。」

事實上這次福原愛受訪極力澄清自己和A先生的發展關係遭到外界誤解，但她忘了「凡走過必留下痕跡」，之前日本媒體大幅報導A先生前妻曾說在尚未離婚前，發現福原愛寫給A先生的曖昧情書，內容被曝光後引發軒然大波，福原愛在信中還寫下「最愛你的笑臉」等語，當時她與A先生的關係被日本媒體定位成「雙不倫」，之後A先生和太太也離婚。不過一切都結束了，如今她再婚又懷孕，儘管很多網友對她仍不諒解，但也有網友祝福她。

