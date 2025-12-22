福原愛斷開江宏傑4年！震撼宣布與「他」再婚懷孕 挺巨肚還原「出軌」時間軸

福原愛挺孕肚受訪。翻攝《女性SEVEN》

37歲的日本前桌球國手福原愛2021年爆出婚內出軌「橫濱男（A先生）」，與台灣桌球國手江宏傑同年7月正式離婚，直到去年3月，針對家人監護權問題才和解落幕。22日福原愛接受日本媒體專訪，震撼宣布與一直陪伴她的A先生已於今年夏天結婚，並挺著孕肚，準備迎接第三個小孩。

福原愛接受日本《女性SEVEN》雜誌專訪，滿臉幸福洋溢宣布喜訊，她表示，原本並沒有想過自己會再婚、再生，只是想與A先生互相陪伴，直言現在的情況連自己都很「驚訝」，但仍很高興能與A先生一起迎接新生命。

廣告 廣告

福原愛歡喜迎接新生命。翻攝《女性SEVEN》

哀嘆異地婚姻艱難！離婚江宏傑後才正式與新歡交往

對於離婚真實原因，以及被傳出軌的時間軸，福原愛也在專訪中說明。她透過友人表達，異地婚姻讓她在台灣無人可依靠，生活十分艱難，也努力過，但與江宏傑的隔閡越來越大，從2020年就動念離婚。

江宏傑近年朝演藝事業發展。劉耀勻攝

而2021年被指出軌，但福原愛說與A先生是在與江宏傑辦完離婚手續後，才正式交往。兩人之間原本只是想當「伴侶」，但A先生的家人建議他們結婚、共組家庭，2025年初夏結婚，隨後發現懷孕，這也是福原愛第一次在日本生孩子，她認為兩地醫療體系有所不同，因此也有點擔心。



回到原文

更多鏡報報導

獨家直擊／夏于喬帶「孕氣」上工！準媽咪累累打超大哈欠 人逢喜事笑到擠出雙下巴

獨家直擊／汪小菲再當爸！Mandy挺7個月身孕陪跑場 低調全身黑、露纖腿藏巨肚

張書偉閃兵神隱「鬧出兩條人命」 謝京穎懷雙寶揭「意外」心情！公司喊話：踏實過日子