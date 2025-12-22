福原愛昔戀網球王子錦織圭 交往4個月分手「奪走男方第一次」

福原愛曾自爆奪走網球王子錦織圭的「第一次」。（圖／中時資料照）

日本前桌球選手福原愛傑離婚4年後，證實與傳出不倫戀的橫濱男修成正果，目前已經懷有愛的結晶，前夫江宏傑透過經紀人獻上祝福，回顧福原愛過往情史其實相當豐富，其中以與「網球王子」錦織圭(にしこりけい)的姐弟戀最為轟動，更曾當眾透露奪走男方的「第一次」。

日本八卦雜誌《Friday》曾直擊福原愛與錦織圭的約會行程，兩人2008年被拍到在地鐵內親吻，不過雙方始終未公開承認這段戀情，有業界人士表示福原愛某次在聚會酒過三巡之後，當眾爆料「奪走錦織圭的第一次」，一席話讓在場所有人震驚不已，福原愛意識到說出不該講的話之後，羞紅臉希望大家不要繼續追問相關細節。

據悉，福原愛與錦織圭是在奧運期間，透過日本網球好手杉山愛牽線認識，賽事期間常相約在選手村用餐，進而擦出愛火開始交往，當時男方才18歲，不過兩人平時忙於各種賽事，在聚少離多的情況下，導致戀情僅維持4個多月就告吹，情史豐富的福原愛，緋聞對象還包括日本桌球選手松平健太、大矢英俊等人。

錦織圭2020年12月與前模特兒觀月亞子（観月あこ）登記結婚，由於碰上疫情，直到2022年12月才舉辦婚宴，今年6月被爆料在婚禮前夕，就出軌32歲UNIQLO模特兒大口亞月（大口あづ記），時間長達2年半，錦織圭透過經紀公司發表道歉聲明，對於家人造成傷害感到抱歉，強調會好好反省，未來會將心思都放在網球職涯上。

