福原愛最新近況曝！街頭彎腰擼狗全被拍 網一看認不出：刪了吧！

記者王芷姍／台北報導

日本前桌球選手福原愛，在2021年與台灣桌球好手江宏傑爆出感情糾紛，並結束兩人婚姻。隨後，福原愛返回日本，並開始經營自媒體，時常在社群分享日常穿搭，與在中國、日本兩地的生活經歷。而近日，福原愛在小紅書上發布一則穿著休閒運動服的貼文，並寫下：「有人說我長得像福原愛不像刪了。」掀起網友熱議。

福原愛昨(29日)在小紅書上曬出最新運動穿搭照，並調侃自己長得像福原愛。（圖／翻攝自小紅書）

「不像刪了」是近期大陸網路流行語，意指「如果不像，就要把照片刪掉」，常用於自嘲撞臉。29 日，福原愛在社群貼出最新運動穿搭照，牽著自行車出沒在東京街頭，展現日常，並透露當天有許多人對她說「長得像福原愛」，她幽默發文寫下：「不像刪了！」逗趣的發言引發熱議。

另一張照片則是拍下福原愛彎腰與狗狗互動，臉上掛著洋溢笑容，似乎對小狗極大喜愛。貼文曝光後，網友們紛紛開玩笑留言：「哇塞，真的很像耶！」、「以為是本人！」也有網友幽默反駁：「不像，刪了吧」、「和我打幾局乒乓球，我再確定是不是本人。」對於福原愛這次自導自演的趣味互動，網友笑回她「又調皮了」。

