福原愛極撇不倫！懷第三胎再婚橫濱男 日網不挺狠批：只顧自己幸福

記者林汝珊／台北報導

福原愛與江宏傑的離婚官司直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。然而相較於中國網友讚聲不斷，日網評價則普遍不佳，直言：「福原愛不顧孩子，終究把自己的幸福放在第一位。」

福原愛當時被拍到幽會橫濱男。（圖／翻攝自NEWSポストセブン）

根據《週刊文春》此前報導，橫濱男前妻曾透露，自己發現福原愛寫給男方的情書，福原愛還在信中寫下「最愛你的笑臉」曖昧字眼，橫濱男前妻認為福原愛是破壞他們家庭的小三，憤而將她告上法院，並求償1100萬日幣（約240萬新台幣）精神撫慰金，不過於2022年11月撤告。

廣告 廣告

福原愛懷第三胎，宣布再婚。（圖／翻攝自微博）

福原愛強調絕無婚內出軌，是在與江宏傑離婚後，才與橫濱男交往。透露早在2020年就已萌生離婚念頭，她也為過往風波致歉，表示：「這一連串事件對工作相關人士、A先生的家人與身邊的人，以及我的家人都造成極大困擾，想藉此機會再次向大家致上最深的歉意，真的非常抱歉。」

她也坦言，當年交往時從未想過會再次步入婚姻，對於如今的發展連自己都感到意外。如今懷上第三胎，她笑說外界常認為自己「很有經驗、不用擔心」，但實際情況並非如此，這是她首次在日本生產，醫療流程與環境皆與台灣不同，讓她一度感到不知所措。

更多三立新聞網報導

福原愛挺巨肚再婚！首度日本生產「有點不知所措」不安心情全吐

新加坡童顏AV女優日本出道！「滿身刺青全消失」背後真相曝光

世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝

福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了

