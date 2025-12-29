福原愛泡溫泉「聞到硫磺味不適」發現懷孕 醫生警告「胎兒成長不順」

福原愛接受日本媒體專訪。翻攝女性セブンプラス

前日本女子桌球運動員福原愛，在經歷與江宏傑的離婚風波與跨海官司後，生活重歸平靜。近日她接受日媒《女性セブンプラス》專訪，首度公開已於2025年初夏與圈外友人A先生再婚，並坦承目前懷有身孕。這也是她首度在日本生產，對於台日醫療環境的差異與高齡懷孕的挑戰，福原愛坦言內心充滿忐忑。

福原愛談再婚與懷孕。福原愛。翻攝女性セブンプラス

溫泉旅行意外察覺懷孕

福原愛在訪談中透露，這段戀情的正式起點是在與前夫江宏傑離婚成立後的2021年底。原本與A先生僅以「信賴夥伴」的形式相處，但在男方家人的鼓勵下，兩人決定於2025年初夏入籍。發現懷孕的契機極其偶然，當時兩人正與友人家庭前往溫泉旅行，一向喜愛溫泉的福原愛，竟對硫磺味感到強烈不適，檢查後才驚覺「有了」。她笑稱，丈夫A先生當時因進展太快，甚至驚慌失措到不知如何反應。

胎兒成長不順一度陷入低潮

然而，這段孕期並非一帆風順。福原愛提到，由於身體狀況不穩定，曾被醫師指出「肚子裡的孩子成長得不太順利」，讓她一度陷入極大的不安。因為擔心胎兒狀況，她初期甚至無法向親友報告，也沒能告訴兩個孩子。直到近期狀況較為穩定，她才在父親的忌日法會上向母親報喜。當時母親看著她隆起的腹部，打趣問道：「妳是塞了一顆西瓜在裡面嗎？西瓜什麼時候出貨？」福原愛則幽默回應：「要等明年了。」

與前夫江宏傑達成育兒共識

針對與前夫江宏傑的關係，福原愛表示，雖然過去曾有過激烈的法律對峙，但雙方目前已達成和解，並遵循「共同監護」的原則，為了孩子的利益攜手合作。她分享近期還陪著8歲的長女挑選生日禮物，並帶著長子去看他最喜歡的超人力霸王秀。福原愛強調，丈夫A先生非常支持她與孩子們的互動，未來她將竭盡所能，在現有的家庭架構中給予孩子最完整的愛。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

快訊／NewJeans全體回歸無望！公司ADOR與Danielle解約 打算提告她家人

專訪／《百分之一相對論》1單元耗資破千萬 宋偉恩從不推工作「只有1類不接」

53歲高慧君連開3次刀「做好失明打算」 勇敢公開大小眼自拍照：剩最後一次