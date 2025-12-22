福原愛爆不倫戀斷開江宏傑4年！挺孕肚幸福宣布與「橫濱男」結婚

37歲日本前桌球國手福原愛與台灣桌球選手江宏傑在2021年離婚後，宣布再度步入婚姻，她近日接受日媒專訪，挺孕肚親口證實與一路陪伴她的「A先生」，也就是先前被拍到的「橫濱男」在今年夏天已正式登記結婚，並且準備迎接新生命的到來。

福原愛和江宏傑因桌球相識，2016年宣布結婚並育有1女1子，然而她在2021年爆出婚內不倫「橫濱男」，同年與江宏傑簽字離婚，結束5年婚姻，雙方國際官司直到2024年3月才結束，在台日都掀起不小討論。

福原愛和江宏傑婚姻維持5年。圖／翻攝自IG@aifukuhara9113、台視新聞（資料畫面）

時隔1年多，37歲福原愛近日宣布再婚，近期她身穿粉紅洋裝、挺著孕肚接受日本媒體獨家訪問，親口證實與一路陪伴她的「A先生」，也就是「橫濱男」修成正果，兩人在今年夏天正式登記結婚，同時迎來她人生的第三胎。

福原愛在婚後受訪，首先針對當初一連串風波，向工作方面相關人士和橫濱男的家人、自己的家人道歉，她說對於談論自己的私生活感到很惶恐，也曾猶豫是否該說出口，但不希望讓支持她的大家產生誤會，因此決定好好說清楚。

福原愛透露，和江宏傑離婚成立、也就是2021年年底之後才正式開始和橫濱男交往，當時他們並未特別執著要結婚，只希望能以彼此信任的伴侶關係走下去，後來是男方的家人對他們說「不如結婚，作為一家人一起前行吧」，才讓福原愛認真思考再婚的可能性，攜手共組新的家庭。

