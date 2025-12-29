福原愛稱不夠成熟害婚姻破裂 江宏傑IG吐14字：不解釋

江宏傑與福原愛。美聯社、福原愛微博



日本前桌球國手福原愛4年前和江宏傑離婚，本月22日突然宣佈懷孕且再婚，她最近接受日媒訪問提到婚姻之所以破裂，全是因為自己不夠成熟；江宏傑雖未回應，今天（12/29）卻在IG限動寫下一段耐人尋味的文字。

福原愛先前受訪談到第一段婚姻，坦言雖然想讓前夫家人留下好印象，但卻忽略了溝通，造成彼此出現裂痕，「現在回想起來，是我自己不夠成熟」，沒有辦法將自己的想法傳達給對方。

江宏傑並未直接回覆這段訪談，不過他今天在IG限動曬出一張自拍照，用羽毛球拍擋住自己的臉，並寫下「很多事情不用解釋，大家都會明白」，配上眨眼的表情符號，引發網友許多聯想。

江宏傑今天在IG限動發文「很多事情不用解釋，大家都會明白」並配上眨眼的表情符號，引發網友聯想是否在回應前妻福原愛。翻攝畫面

