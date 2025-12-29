福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」

福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵，認了初期就感情破裂。（資料圖／粘耿豪攝）

前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。

福原愛日前接受日媒《女性セブンプラス》訪問，提到「第一段婚姻」曾被報導，與前夫家人關係不睦是離婚原因之一，她則表示，「現在回想起來，當時的我太不成熟了」，雖然過去在溝通上有困難，但她始終沒把自己的意見表達給對方，最後就選擇放棄了。同時直言自己本想在對方家人面前表現完美的樣子，卻因為無法獲得適當討論，所以夫妻關係在結婚後不久就破裂。

福原愛與江宏傑結婚大方曬結婚戒指。（資料圖／新華社）

福原愛自曝，當時經常邊哭邊工作，不斷告訴自己：「再努力一下吧、再堅持一下吧」，但心裡和身體的反應總是相反，就連身邊朋友也說：「現在的愛醬根本是『忍耐成癮』。」後來忍耐到極限、媽媽來台灣支援她，她才意識到過去的狀態很不尋常，因此也感激媽媽的出現，更體會到真心溝通的重要，「『誠實說出來』與『好好傾聽』若無法雙向達成，不論婚姻或生活都將無法順利」。

談到現任丈夫，她坦言兩人是能彼此說真心話，且能仔細傾聽的關係，日常生活中，丈夫也會透過小事情來溫柔地支持她。至於二婚的規劃，福原愛笑說過去太愛做夢，不僅在日、台舉辦婚宴，還得到3000萬日圓（約新台幣603萬元）的鑽戒，「這一次既沒有所謂的婚戒，說起來也沒有求婚誓詞」，只有丈夫請朋友做的黃水晶戒指，滿足說道：「雖然不是昂貴的東西，但對我來說那樣就足夠了」，顯示她2段婚姻的轉變非常大。

