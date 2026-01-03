福原愛罕談離婚江宏傑主因 認存溝通障礙：心理接近崩潰

【緯來新聞網】日本前桌球選手福原愛近日受訪時首度說明與前夫江宏傑離婚的主因，指出雙方家庭在溝通上始終存在障礙，而她的母親無法長時間與孫子見面亦是重大心結，最終導致婚姻無法持續，2021年正式結束近5年的婚姻生活。

福原愛罕談離婚江宏傑主因。（圖／翻攝微博）

福原愛表示，婚後生活面臨諸多壓力，她在試圖維持良好形象的同時，也難以與江宏傑家庭成員建立有效溝通。她回憶初期便發現夫妻之間存在分歧，但由於未能妥善傳達想法，關係逐漸惡化。



她進一步說明，自己曾努力在婚姻中展現賢媳形象，期望營造和諧家庭，然而實際上雙方無法就生活大小事進行討論，甚至陷入無法協調的狀況。福原愛坦承，那段時間常常邊哭邊前往工作，最終領悟一味忍讓無法解決問題。



福原愛指出，當時其母從日本前往台灣協助照顧家庭，讓她意識到心理已接近崩潰邊緣。她表示：「我真的很感謝母親的支持，讓我知道自己不必再獨自承擔一切。」



該段婚姻在2021年劃下句點，福原愛認為，經歷這段歷程後，她學會更勇敢面對內心需求，並認清在人際關係中溝通與自我認知的重要性。她目前已再婚並懷孕，進入人生新階段。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

「一代女皇」豪華歌舞再現 64歲金佩珊竟被主持人笑「媽祖出巡」

百老匯音樂劇《西貢小姐》超台！拜霞海城隍廟求月老 走跳西門Gay Bar