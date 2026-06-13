福原愛自曝懷孕去上學 手抱第3胎被讚「看來比在台灣幸福」

福原愛與第3胎近照在小紅書曝光，被中國大陸網友大讚看起來比在台灣時更幸福；左為她與再婚對象最初被拍到的約會畫面。（翻攝網路）

福原愛與再婚對象生下的第3胎日前曝光，成為熱議話題；照片由中國大陸網友上傳「小紅書」後擴散，而且還曝光了當時與福原愛的對話。對此日本有媒體人定調福原愛一向親中，或許因此放鬆戒心與對方親切互動，網友看了更大讚：「看起來比在台灣時更幸福！」

畫面中，福原愛以揹巾抱著出生2個月的寶寶，身穿黑色T恤、寬鬆牛仔褲，戴著白色帽子，打扮簡單低調，看起來幾乎是素顏狀態。對此不少人讚道「和台灣那個男人分開是對的」「她還是一樣很愛笑，真的太好了。」但也有人留言擔心：「那在台灣的2個孩子怎麼辦？」

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至於近日上節目受訪的福原愛，也公開自己懷孕期間曾去讀美甲專門學校。她透露自己約20歲開始迷上美甲，選手時代生活被訓練與比賽填滿，不能好好打扮，也很難悠閒逛街買衣服，唯有指尖上的小變化，是在高壓的競技人生中少數能感到放鬆的時刻。

為何能夠如此暢談？福原愛則認為，節目主持人岡村隆史早在她年紀很小時就曾與她同台，也因此自己覺得錄影不像一般訪談，反而更像是和熟悉的親戚報告近況，聊起來格外自然。

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