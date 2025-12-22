福原愛親口宣佈再婚懷孕！前夫江宏傑回應了

娛樂中心／楊佩怡報導

日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人關係急轉直下，最終走上離婚一途，消息震撼亞洲體壇與演藝圈。沒想到近日福原愛在日媒專訪中，親口證實已在今（2025）年夏天，與那名引起爭議的「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。對此，前夫江宏傑回應了。





福原愛挺大孕肚親口宣佈「再婚橫濱男」！前夫江宏傑「2字」回應了

針對福原愛（左圖右）的再婚懷孕消息，前夫江宏傑（左圖左）透過經紀人回應「祝福」2字。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

近日福原愛接受日媒《女性Seven》專訪，她透露早在今（2025）年夏天，就「橫濱男」登記結婚並已懷孕，專訪畫面中也可見，福原愛挺著大孕肚，露出幸福的笑容講述這一切。消息曝光後，再次震驚外界引發討論，針對再婚的福原愛，前夫江宏傑也回應了。根據《三立新聞網》報導，今（22）日江宏傑的經紀人回應表示：「祝福」。

福原愛挺大孕肚親口宣佈「再婚橫濱男」！前夫江宏傑「2字」回應了

福原愛（上圖）自從與江宏傑離婚後，便將事業重心轉往中國發展。（圖／翻攝自微博、小紅書）

此外根據《女性Seven》報導，福原愛在專訪時表示，「當初和他交往的時候，我根本沒想過要再婚。所以現在的情況讓我很驚訝…不過，我真的很高興能為我們的家庭增添新的生命」。福原愛也透過專訪再次澄清不淪戀一事，她指出2021年底和江宏傑辦完離婚手續後，才和「橫濱男」開始交往，當時他們兩人沒打算結婚，只想繼續做彼此信任的「伴侶」。但後來在「橫濱男」的家人建議下，她才漸漸覺得和「橫濱男」結婚或許是可行的。於是兩人在2025年初夏登記結婚，同時也發現自己懷孕了。而她也再次為當年的風波道歉，「不管原因如何，當時真的對對方的家人、還有我自己的家人造成很大困擾，對此我感到非常抱歉」。

福原愛挺大孕肚親口宣佈「再婚橫濱男」！前夫江宏傑「2字」回應了

福原愛（上圖）在專訪中澄清，她是與江宏傑離婚後，才與「橫濱男」開始交往。（圖／翻攝自小紅書）





原文出處：福原愛挺大孕肚親口宣佈「跟橫濱男再婚」！前夫江宏傑「2字」回應了

