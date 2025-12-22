福原愛認了再婚懷第3胎 首度在日本生產稱「很開心」

（娛樂中心／綜合報導）福原愛2021年與江宏傑結束5年婚姻後，睽違多年首度公開感情近況。她近日接受日本雜誌《女性Seven》專訪，親口證實已在今年夏天與過去被稱為「橫濱男」的熟人男子登記結婚，並透露已懷上第三胎，也是她首次在日本生產，「能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心」。

圖／福原愛睽違多年首度公開感情近況。（翻攝 IG／aifukuhara9113）

37歲的福原愛表示，這次懷孕外界常以為她「已經是第三胎，很有經驗了」，但她坦言壓力其實不小，原因是過去兩胎都是在台灣生產，這次則是第一次在日本待產，「醫院的流程和台灣完全不同，讓我感到相當困惑，也有點不安」。

她也首度正面回應外界關心的「橫濱男」身分。福原愛說，與現任丈夫A先生原本只是多年熟識的朋友，正式交往是在2021年底、也就是與江宏傑完成離婚手續之後才開始，「當時真的完全沒想過會走到再婚這一步」。她形容，兩人一開始是以「彼此信任的夥伴」方式相處，並未刻意追求婚姻。

圖／福原愛2021年與江宏傑結束5年婚姻，社群平台仍有許多過往合照。（翻攝 IG／aifukuhara9113）

轉折點來自男方家人。她透露，對方家人曾向她提議「要不要以家人的身分一起走下去」，讓她開始認真思考是否再組家庭。最終兩人在2025年初夏完成結婚登記，隨後不久就得知懷孕喜訊，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝，但想到能為家庭增添新成員，心裡真的非常開心」。

對於過去曾被指涉入「不倫風波」，福原愛也在訪談中再度澄清，強調與現任丈夫的交往時間點是在離婚後才開始，不是外界想像的婚姻重疊。不過她承認，當年的一連串報導與爭議，確實讓對方家人與自己的家人都承受巨大壓力，「真的對大家造成了非常大的困擾」。她表示，此次選擇主動對外說明，是希望不要再讓親友與支持她的粉絲因為猜測與謠言受到傷害，也盼外界能給即將出生的孩子一個比較單純的成長環境。

