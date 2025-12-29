福原愛認了「和江宏傑結婚後一直在忍」 多次哭著去工作：是我不夠成熟
福原愛在2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，婚後定居台灣，先後迎來一女一子。然而，這段外界眼中絕配的跨國婚姻，實際上卻讓她承受不少壓力。她在近期接受日媒《女性SEVEN》專訪，坦言在台灣面臨許多難以適應的事情，其中之一便是無法常常讓媽媽見到孫子，為此內心始終感到歉疚。
回顧當年，福原愛直言：「現在回想起來，是我自己不夠成熟。」她提到，雖然在溝通上感到困難，卻始終沒能好好把自己的想法說出口，「很多時候就這樣放棄了。」從結婚一開始，她就過度在意是否能在對方家人面前表現得完美，「總覺得一定要成為幸福的家庭，卻沒有人可以商量，夫妻關係其實在婚後不久就已經出現裂痕。」
那段時間，福原愛身心狀態逐漸失衡。她透露，曾多次一邊哭一邊去工作，不斷對自己說「再撐一下、再努力一下」，但身體與內心早已發出警訊。身邊的朋友也察覺異狀，擔心地對她說：「現在的愛醬已經變成『忍耐成癮』了。」
直到情緒與壓力累積到極限，媽媽前往台灣陪伴、支援她時，福原愛才驚覺自己早已不在正常狀態。她感慨地說，當下才真正體會到媽媽陪伴的重要，也開始反思自己在婚姻中的角色，「不是只要忍就好，我應該更努力把自己的想法和真心，傳達給當時的丈夫和家人。說到底，是我的人際成熟度還不夠。」
這段婚姻帶給她最大的體悟，是「真心溝通」的重要性。福原愛表示，能夠坦率表達、也願意傾聽對方，是婚姻中不可或缺的雙向關係，「如果這件事做不到，不只是婚姻，很多事情都很難順利。」她也提到，在感到困擾或痛苦時，能有人願意慢慢聽自己說話，「那種價值，勝過任何事。」
福原愛的第一段婚姻，曾因在日本與台灣舉辦婚宴、昂貴婚戒等排場而備受矚目。如今她回看當年，只淡淡地說了一句：「那時候真的太愛作夢了。」如今她在日本與新任男友再婚，雖然沒有求婚、沒有結婚戒指，但當她提到想要個紀念物時，對方為她訂製了以誕生石「黃水晶」為材料的戒指，不昂貴卻已足夠讓她感到幸福。
延伸閱讀
福原愛宣布結婚「對象正是橫濱緋聞男」！懷上第3胎：多了新家人非常開心
其他人也在看
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 71
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲生日就出繪本 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 2 小時前 ・ 4
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 1 天前 ・ 18
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 7 小時前 ・ 258
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 155
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 14
喜報／堂本光一宣布結婚 女方身份為一般人
日本演藝圈喜訊再加一，人氣組合DOMOTO成員堂本光一今天（28日）透過經紀公司星達拓娛樂公告，表示已經登記結婚，至於女方是誰則未詳述，他同時也向一路支持的粉絲以及工作人員表達感謝之意。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 18
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 41
陳喬恩公開真實體重！47.42公斤仍自律：不敢鬆懈
陳喬恩一向不避諱和粉絲分享生活點滴，她昨（28日）在Instagram限時動態大方公開自己的體重，引發不少討論。陳喬恩曬出一張由上往下拍的照片，赤腳站在體重機上，螢幕清楚顯示「47.42」公斤。這個數字對許多人來說已經是夢幻體重，但陳喬恩顯然沒有因此鬆懈，反而把它當成年底給自己的提醒。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 3
51歲林志玲大跳啦啦舞！ 合體洋基女孩應援羞喊：裝可愛怎麼好意思
「第一名模」林志玲於今（27）日驚喜現身新竹市立體育館，為「洋基工程籃球隊」的首場主場賽事擔任應援嘉賓。現年51歲的她，不僅展現極致凍齡的狀態，更首度與啦啦隊「洋基女孩」同台大跳啦啦舞，活力四射的表現讓現場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
專訪／郭書瑤用交友軟體被檢舉！信義區遇帥潮弟弟 被要IG下秒尷尬了
郭書瑤（瑤瑤）近日為影集《何百芮的地獄戀曲》（原名《何百芮的地獄毒白》）第二季宣傳接受《三立新聞網》專訪，談到感情與生活狀態時毫不避諱，自曝已單身七年，更分享出國旅遊時一度嘗試交友軟體，被誤會盜用照片，甚至遭到舉報封鎖，讓她哭笑不得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光
37歲的日本前桌球天后福原愛自從與江宏傑離婚後，私生活動向一直是媒體關注焦點。近日她接受日媒專訪，親口證實已於2025年初夏與當初被傳出不倫戀的「橫濱男」A先生正式入籍結婚，且腹中已懷有第三胎！福原愛回憶，發現懷孕的過程相當戲劇化：當時她正與家人在溫泉旅行，一向熱愛泡湯的她，竟然對空氣中的「硫磺味」感到異常噁心反胃，這才察覺身體有異，檢驗後確認喜迎新生命。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 3
全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺
每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answe三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14
法國一代性感女星碧姬芭杜過世⋯上個月才被誤傳死訊
法國資深女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）過世，享耆壽91歲。她近年來鮮少在公眾場合露面，但她在十月因病入院治療，但在11月發表聲明否認去世傳聞。沒想到碧姬芭杜基金會今（28）日發聲明宣布噩耗，「她是一位享譽全球的演員與歌手，曾選擇放棄備受矚目的演藝生涯，將一生的時間與精力投入動物福利以及基金會的工作。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 14
蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇
「蜜雪薇琪」成員蜜雪（Michelle Hsu）與老公結婚17年，育有一雙兒女，近來回歸歌壇推出新歌〈真心的擁抱〉大獲好評，她滿懷感恩地說：「終於實現夢想了，我很開心！」她為此特別花了一年半的時間上唱歌課、練大提琴練到手長繭，把自己調整到最佳狀態。而她過去是團體成員，如今以個人之姿發片，她也笑說：「現在才有機會做自己，我真的晚人家很多！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
「IU前男友」李濬榮愛上大13歲單親媽 自招18歲出道公司管很嚴
男團U-KISS出身轉戰戲劇的「寶藏男孩」李濬榮，以《苦盡柑來遇見你》裡「IU前男友」英凡打開知名度，近期他在中天娛樂台熱播的動作喜劇《特務不受控》飾演傲慢的頂級巨星「姜佑宇」，是國情院鎖定的目標之一，因此安插由柳仁英飾演的菜鳥特務，同時也是單親媽媽的「林睿恩」在其身邊，兩人因此衍生出許多烏龍爆笑的事。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
「不想讓小孩感覺我一直不在！」林書豪親曝退休主因
前NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)球星林書豪，宣布退役後4個月後重返台灣，今邀請 777 名球迷出席粉絲見面會。林書豪透露，過去幾週都專心陪伴兒子，現在孩子只要沒看到他就會大哭。他感性表示，決定退休最重要的原因就是「不希望我的小孩因為我的工作，而感覺我一直不在身邊」。太報 ・ 1 天前 ・ 5