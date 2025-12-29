福原愛認了！與江宏傑「結婚初期感情就破裂」 揭婚變原因：當時不夠成熟

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本前桌球國手福原愛與台灣桌球名將江宏傑2021年離婚，結束5年婚姻的同時，福原愛被爆與「橫濱男」出軌，這段不倫戀也隨之曝光。不過，福原愛日前接受日媒「女性SEVEN」訪問時，透露已在今年夏天與「橫濱男」結婚，且目前懷有身孕，過程中也談到與江宏傑的婚姻，福原愛坦言：「現在想想，覺得當時的我還不夠成熟。」透露出與江宏傑家人的磨合問題。

福原愛接受日媒「女性SEVEN」訪問時，大談與江宏傑的婚姻生活。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛在節目中談及與江宏傑的婚姻生活，表示那段日子吃了不少苦，不僅與婆家之間的溝通出現障礙，連與家人相處也留下遺憾，其中之一便是無法讓自己的媽媽時常見到孫子。對此，福原愛首度回應：「現在回頭看，其實是我自己不夠成熟，當時覺得溝通上有困難，很難向對方傳達我真正的想法，最後就放棄了。」由於夫妻間無法好好溝通，因此產生裂痕，婚姻最終在劃下句點。

福原愛續指，自己很常哭著去工作，告訴自己「再努力一點、還要再努力一點」，但心理狀態與身體背道而馳，「朋友看著我越來越憔悴，擔心地說『現在的小愛根本是忍耐成癮了』」她才知道能夠坦誠溝通是一件很重要的事情，忍耐不是解決辦法，「那時候我應該更努力把自己的想法與真心，確實傳達給當時的丈夫與他的家人，說到底，是我的為人處世能力還不夠。等到真的撐到極限，媽媽來台灣支援我時，我才意識到自己早就不是正常狀態了，那時真的深刻感受到媽媽的存在有多重要」。

如今再婚的福原愛表示，「橫濱男」便是可以彼此坦率交談，也能耐心聆聽對方說話的對象，「他會在平凡日常中，說著像是『Baskin Robbins出了新口味喔～』，然後去超商買冰淇淋給我，這些日常的貼心與溫柔支持著我。」

福原愛也談及第一段婚姻時，曾收到價值3000萬日圓的鑽石婚戒，被外界形容為「超豪華婚禮」，但與「橫濱男」再婚時卻沒有結婚戒指，甚至連求婚也沒有；不過在她隨口表示想要可以紀念的東西後，「先生就拜託朋友，替我做了一枚鑲著我誕生石黃水晶的戒指，雖然不是什麼昂貴的東西，但對我來說，這樣就已經很足夠了。」

