福原愛認與江宏傑「婚姻初期就破裂」傳不合江家人：我很不成熟

日本前桌球國手福原愛2021年爆出與「橫濱男」婚外情，結束與江宏傑5年婚姻，如今時隔4年，福原愛日前證實與橫濱男在今年夏天再婚，並已懷有身孕，消息震驚外界，她近日也接受日媒採訪，回首與江宏傑的第一段婚姻，並公開兩人婚姻內幕。

根據《女性SEVEN》報導，過去有消息指出福原愛與江宏傑家人關係不睦，是導致兩人離婚的導火線之一，對此，福原愛坦言，「現在回想起來，當時的我真的很不成熟。」她提及自己從結婚一開始就過度想要在對方家人面前表現得很好，希望能建立幸福的家庭，「但彼此之間卻無法商量任何事，夫婦關係在結婚後其實很快就破裂了。」

福原愛透露，當時她經常邊哭邊工作，不斷告訴自己「再努力一點」，甚至連朋友看到日漸憔悴的她都擔心表示：「現在的小愛已經陷入『忍耐成癮』了喔。」直到母親到台灣支援她時，她才察覺到自己當初的狀態並不正常，而她現在深刻體會到真心溝通是很重要的事情。

而福原愛過去與江宏傑在台灣、日本兩地都舉行盛大婚宴，還收到價值3000萬日圓的鑽戒，如今談及這段過往，福原愛則說：「現在想想，那時真的太愛作夢了。這次沒有一般所謂的結婚戒指，仔細想想，好像也沒有正式的求婚詞。」但她仍希望能有個紀念，橫濱男因此便拜託朋友製作鑲有她誕生石「黃水晶」的戒指，「雖然不是昂貴的東西，但對我來說，這樣就已經足夠了。」



