福原愛認「2020年就想離婚」！曝真正交往時間點 向現任夫家道歉：帶來很多困擾

日本桌球名將福原愛近日向日媒證實再婚，且目前正懷孕中，對象正是過去曾被拍到互動密切的「橫濱男」。她在接受專訪時，詳細說明了與「橫濱男」的交往歷程，並透露是男方家人的溫暖接納，成為她決定再婚的關鍵。

回顧這段感情的來龍去脈，福原愛坦言其實早在2020年就已下定決心與前夫江宏傑結束婚姻，所以才會在2021年初獨自返回日本。雖然當時陸續爆出她與「橫濱男」互動的相關報導，甚至引發不倫爭議，但她強調，兩人真正確立交往關係，是在2021年7月與江宏傑離婚正式生效後、同年底才開始，並未劈腿。

不過，日媒並未完全接受她的說法，包含週刊與體育媒體也整理時間軸，指出她與「橫濱男」的戀情曝光時間，與離婚完成之間存在重疊，引發外界不同解讀。相關爭議也一路延燒至監護權問題，福原愛與江宏傑在離婚後，因孩子的安排爆發跨國法律糾紛，直到2024年3月才對外宣布達成和解，才算為這段婚姻畫下句點。

福原愛再次澄清沒有劈腿。（圖片來源：微博 福原愛AiFukuhara）

在感情風波最劇烈的那段期間，陪在福原愛身邊的正是如今的丈夫。她透露，兩人一開始並沒有結婚打算，而是以彼此信任的「夥伴」身分相處，是男方家人主動提出「不如結婚，成為真正的一家人一起走下去吧」，這句話成了她重新踏入婚姻的重要關鍵。

福原愛也在訪談中為這些年引發的紛擾再次致歉：「因為這一連串的風波，讓工作相關人士、先生的家人與身邊的人，以及我的家人……真的給非常多的人帶來了莫大的困擾，我想藉由這個場合再次向大家表達歉意。真的非常抱歉。」她表示，因為牽涉到孩子，所以想要出面好好說明，希望外界不要再有誤解。

回顧過去，福原愛2016年與江宏傑結婚後定居台灣，生下一女一子，但跨國婚姻與育兒生活讓她長期承受壓力，因此產生離婚念頭。友人也轉述，她在異地生活時難以向外求助，性格又過於拚命，反而讓夫妻之間的裂痕越來越深，最終走向分開。

