福原愛談前段破裂婚姻認：是我不夠成熟 江宏傑曬自拍鬆吐2句話

前桌球選手福原愛離婚江宏傑4年後，無預警證實再婚且懷孕的消息，讓許多網友震驚不已，而先前接受日媒訪問時也提到了前段婚姻，坦承結婚初期就出現裂痕，相關報導傳開後，江宏傑今（29日）在限動寫下的話語也耐人尋味。

福原愛坦言結婚前期一直想讓男方家人留下好印象，希望能夠營造出理想中的家庭，不過她卻忽略了彼此的溝通，導致婚姻沒多久就出現裂痕，如今回過頭來看，福原愛表示「是我自己還不夠成熟」，認為當時應該要盡早跟前夫家人表達心中的想法，而非一昧的壓抑情緒。

然而，福原愛前夫江宏傑今（29日）曬出打羽球的自拍照，寫下「很多事情不用解釋，大家都會明白」，雖然沒有說明所謂何事，但早已掀起大家關注，至於江宏傑得知福原愛再婚的消息後，則是透過經紀人表示「祝福」，其餘並未多說。

江宏傑自拍照的話語耐人尋味。（圖／翻攝自江宏傑IG）

