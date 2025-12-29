福原愛談婚姻破局原因 前夫江宏傑留耐人尋味「14字」

福原愛談與江宏傑婚姻破局關鍵原因。（圖／中時資料照片）

日本桌球名將福原愛近日宣布結婚並懷上第三胎，她也接受日媒採訪，談及當初與前夫江宏傑離婚的關鍵原因，直言兩人婚姻初期便已出現問題，並坦承與前夫及其家人在溝通上存在困難，自己長期選擇忍耐，並反思當時「真的太不成熟了」。隨著福原愛重提婚姻破裂的原因，江宏傑也在IG限時動態留下簡短14字，引發外界諸多揣測。

福原愛近日接受日媒《女性セブンプラス》專訪時表示，自己一開始過於在意在對方家人面前的表現，努力想扮演好「理想妻子」的角色，卻忽略了夫妻之間最基本的溝通與協調。她形容，當時即便感到委屈或困惑，也總是選擇忍耐，甚至被身邊朋友形容為「忍耐成癮」，經常一邊流淚一邊完成工作。直到母親來到台灣陪伴，她才意識到自己長期處於身心失衡的狀態，也開始反思，若無法誠實說出心聲、彼此傾聽，再努力也無法維繫一段婚姻。

江宏傑PO文耐人尋味。(圖／翻攝自chiang_hung_chieh IG)

就在福原愛最新專訪內容曝光不久，江宏傑今（29）日在 IG 限時動態曬出手持羽球拍的自拍照，並意有所指寫下：「很多事情不用解釋，大家都會明白。」雖未指名道姓，也未進一步說明，但簡短文字仍被網友解讀為對過往婚姻風波的低調回應，再度掀起討論熱度。

事實上，福原愛與江宏傑於 2021 年正式離婚，結束 5 年的異國婚姻，之後雙方一度對簿公堂，直到去年才達成和解。今年夏天，福原愛與先前被拍到的對象登記結婚，並迎來新生命；對於前妻展開新人生，江宏傑先前也僅透過經紀人簡短回應「祝福」，態度相當低調。

