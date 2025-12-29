福原愛談與江宏傑婚姻「常哭著去上班」忍耐成癮 讚新丈夫「會買31冰淇淋新品給我」

福原愛受法時談到與江宏傑的婚姻。翻攝Instagram @aifukuhara9113

日本桌球界傳奇人物37歲福原愛近日受訪時首度坦承已經再婚，且目前正處於懷孕狀態。福原愛與前夫江宏傑於2016年結婚，兩人育有一對子女，卻在2021年畫下句點。回首與江宏傑的第一段婚姻，福原愛感慨當時過於不成熟，雙方溝通早已破裂，甚至曾被朋友形容是「忍耐成癮」。

坦言第一段婚姻早破裂 曾被友指「忍耐成癮」

福原愛回憶在台灣的生活時表示，當時在溝通上感到非常困難，卻始終無法向對方傳達真實心聲，最終選擇放棄。她提到，從結婚初期就太過在意婆家人的眼光，強迫自己要表現出最好的一面，雖然掙扎著想維持幸福家庭，但雙方缺乏商量空間，夫妻關係在婚後不久便已破裂。

「我當時常哭著去工作，不斷對自己說再努力一下、再撐一下。」福原愛表示，當時心理與身體狀況早已失衡，身邊友人看到她日益憔悴，甚至擔心她已經陷入「忍耐成癮」的狀態。直到母親赴台陪伴，她才驚覺自己當時的心理狀態極度不正常，並體認到雙向溝通在婚姻中的重要性。

福原愛對新丈夫讚譽有加。翻攝女性セブンプラス

讚再婚對象細微溫柔 一記冰淇淋收服人心

談及現任丈夫A先生，福原愛展現出全然不同的心境。她認為現在的關係建立在「說真心話」與「仔細傾聽」的基礎上。相比過去追求物質或表象的幸福，她更感念於生活中的小細節，例如A先生會在便利商店看到31冰淇淋出新品時，隨手買回來給她驚喜。福原愛說，正是這些平凡且細微的溫柔，成為她現在最大的支撐。

告別3000萬鑽戒夢幻婚姻 黃水晶戒指更顯珍貴

回憶起當年與江宏傑在日本、台灣兩地舉辦盛大婚宴，並獲贈價值3000萬日幣的鑽戒，福原愛自嘲當時「太愛作夢」。她透露，與現任丈夫並沒有正式求婚，也沒有準備昂貴的婚戒，但當她提出想要留紀念時，A先生特別請朋友訂製了一枚她的誕生石「黃水晶」戒指。福原愛感性表示，雖然不是昂貴的寶石，但對現在的她而言，這樣的陪伴與心意已經足夠。



