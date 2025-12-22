福原愛證實再婚又懷孕！被新婆家一句話打動 嫁「橫濱男」關鍵曝

江宏傑、福原愛2021年7月正式宣布離婚 。（圖／中時資料照）

福原愛與江宏傑離婚滿4年，當年兩人離婚官司橫跨台日、鬧得沸沸揚揚。而福原愛今（22日），正式證實再婚，對象正是先前傳出不倫戀的「橫濱男」，同時也確認已懷孕，即將迎接新生命。消息曝光後，再度引發日台兩地熱議，而她能夠再次走進婚姻，關鍵原因也隨之曝光。

根據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛的友人轉述透露，她之所以願意點頭再婚，除了感情因素外，更重要的是男方家庭的態度，新婆家說出一句深受觸動的話：「不如結婚、成為真正的一家人一起走下去吧。」對方並未因她過去與江宏傑之間備受議論的離婚官司而有所顧慮，反而展現出包容與接納，成為她重新選擇婚姻的重要關鍵。

友人也指出，福原愛當年嫁來台灣後，長期在異地承受婚姻與育兒的雙重壓力難以傾訴，久而久之讓身心負擔加重，夫妻之間的平衡也逐漸失衡，這段跨國婚姻最終於2021年7月正式離婚，畫下句點。

回顧過往，外界曾多次將兩人婚姻破裂的原因，指向家庭互動問題，當年日媒報導中，甚至形容江宏傑的姊姊江恆亘，冠上「妖怪大姑」的封號，而離婚後，福原愛也被發現取消追蹤前婆家人相關社群帳號，與江家幾乎不再往來。在福原愛歷經風波的日子裡，「橫濱男」 一路低調陪伴，而男方家人釋出的善意，也讓福原愛感動不已，選擇再婚並迎來新生命，重新開啟人生全新篇章。

