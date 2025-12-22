福原愛證實與「橫濱男」結婚又懷孕！離婚江宏傑再澄清不淪戀謠言

日本前奧運桌球國手福原愛近日宣布人生重大喜訊，她已與曾被傳出不倫戀的「橫濱男」正式結婚，並且正在準備迎接新生命的到來。福原愛在接受日媒專訪時親自證實這一消息，並強調自己是在與前夫台灣桌球選手江宏傑離婚後才開始新戀情，再次澄清先前的謠言。

福原愛與橫濱男結婚。（圖／TVBS資料照）

福原愛在去年曾召開國際記者會，與江宏傑進行世紀合解，引起各界關注。當時她向大家鞠躬致歉：「大家好我是福原愛，非常感謝大家在百忙之中能參加這次記者會，因為我的關係讓大家困擾及擔心，非常抱歉。」這位日本前桌球國手兼女星在與江宏傑情斷後，如今傳出再婚並懷孕的喜訊。

廣告 廣告

福原愛曾在去年9月更新社群平台影音，教導大家打桌球的技巧，但之後便沒有再更新超過3個多月。最近她接受日本媒體專訪時挺著孕肚現身，證實自己已與當初被爆出不倫戀的「橫濱男」結婚。福原愛表示，當初交往時並沒有想過再婚，但在雙方家長的認同下，現在也即將迎接新生命的到來。她再次強調，自己是在與江宏傑離婚後才開始與「橫濱男」交往的。

福原愛當年（左圖）和江宏傑離婚被傳是劈腿。（圖／翻攝自江宏傑臉書、福原愛微博）

回顧2017年，江宏傑曾深情表示：「今天是2017年的第一天，也選在這天來完成我跟小愛的終身大事。」當初的甜蜜如今已成為往事。目前福原愛正留在日本待產，專心準備迎接新生命的到來。她坦言，選擇公開發聲並不容易，但她不希望支持者繼續活在誤解之中，更不願意讓家人成為傳言下的犧牲者。

更多 TVBS 報導

福原愛懷上「橫濱男」小孩！首揭交往時間軸 撇讓江宏傑戴綠帽

新北人妻愛上健身教練「還懷孕」 尪心碎提告求離婚

福原愛再婚懷孕！前夫江宏傑發聲了 昔辦迪士尼童話婚禮僅5年告吹

本沒想再婚！福原愛挺孕肚接受專訪 首次在日生產心境：不習慣

