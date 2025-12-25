福原愛駁婚內出軌也沒用？日媒爆身價狂跌5倍 早被石川佳純取代

福原愛近期駁斥絕無婚內出軌，日網徹底炸鍋。（圖／翻攝微博＠福原愛）

日本前桌球國手福原愛，日前接受媒體訪問宣布再婚、懷孕等喜訊，並強調是在與江宏傑離婚後才和橫濱男交往約會，時間並無重疊，言論立刻在日本炸鍋。也有日媒指出，福原愛在日本幾乎失去商業價值和地位，身價一瀉千里，早被石川佳純取代。

據《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，福原愛近幾年在日本擔任的體育相關工作職位，例如賽事解說員等，已經被同樣是桌球國手退役的石川佳純搶去。此外，石川佳純不僅是體育主播，還代言多項品牌，在演藝圈等多項領域上活躍。

報導也引述資料估計，石川佳純的廣告片酬大約500萬日圓（約台幣100萬），反觀福原愛僅剩約100萬日圓（約台幣20萬），兩者呈現驚人對比。再加上福原愛的負面傳聞，在業界眾所皆知，因此很難在吸引廠商、贊助商的高價邀約，就漣一般的綜藝節目都變得很困難。

不過，報導也說，即便福原愛在日本發展越來越受限，但她在大陸仍有一定的知名度，而且還會說中文，近年來積極經營社交平台小紅書、微博，分享當地的美食與生活日常，多次嘗試直播帶貨、拍攝短影音衝流量，但實際帶來的商業效益有限。例如，今年1月，福原愛一場直播帶貨，雖然成功吸引140萬名網友在線觀看，但當天日銷售額僅有49萬日圓（約台幣9.8萬），未來發展還有待觀察。

