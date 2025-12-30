福原愛「再婚懷孕」本不想公開！鬧「不倫醜聞」怕爆1事

娛樂中心／李汶臻報導

現年37歲日本前桌球選手福原愛2021年鬧出不倫戀醜聞，讓她在台、日兩國的名聲一落千丈。在與前夫、台灣前國手江宏傑離婚4年後，她日前透過日媒對外證實再婚且懷上第三胎，而對象正是當年與她爆出不倫戀醜聞的「橫濱男」。日媒29日釋出福原愛的最新專訪內容，她首度鬆口還原面對這段負面風波的真實心境狀態；至於卸貨第三胎後的下一步，她也說了。

據日媒《女性SEVEN》29日上傳的最新專訪內容，福原愛談及自己選擇公開再婚和懷孕的真實原因。據報導，當年有關福原愛離婚所衍生出的一系列醜聞，在日本和台灣引起軒然大波，讓福原愛的事業一落千丈，此事也成為眾多觀眾關注的焦點。福原愛表示，她曾擔心再婚會讓外界再度過於關注她的私生活，她說「我本不必公開我的再婚和懷孕消息」，但她擔心因為自己不公開，導致外界亂散佈謠言，進而給身邊的人帶來麻煩，「無論我做什麼，都會有人批評我。所以我認為，坦誠相告才是最好的選擇」。

至於外界常問她「是不是習慣被人抨擊了？」、「你根本不在乎，對吧？」，福原愛坦言自己「完全不是那樣的人」，並表示還是會擔心再次受到公眾的批評，再加上家人們長大了「我不想讓他們看到我被抨擊的樣子」。對於今後的規劃，目前懷第三胎的福原愛透露，短期內專注在育兒上，但未來打算攻讀研究所，學習運動管理。

此外，在同一段專訪中福原愛也回憶起與江宏傑的婚姻過往。她感慨表示「那段婚姻關係，其實在結婚後不久就已經破裂了」。她坦言，當年自己過於不成熟，結婚初期太在意當時婆家人的眼光，努力想成為「幸福的一家人」，但雙方缺乏溝通，自己也沒能把想法好好傳達給對方「就這樣放棄了」。而在相關說法流出後不久，江宏傑透過IG限動曬出手拿羽毛球拍擋臉的畫面，並附上14字「很多事情不用解釋，大家都會明白」，雖然並沒有點明具體事件，但外界普遍認為意有所指。

福原愛突公開「再婚懷孕」另有隱情？重提「前婆家」江宏傑冷回14字

福原愛（右）斷開江宏傑（左）4年，再婚後突鬆口「5年婚破局」內幕。





