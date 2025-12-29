福原愛「小5歲二婚尪」年薪曝光！意外懷孕內幕說了

娛樂中心／李汶臻報導

日本前桌球選手福原愛與台灣前國手江宏傑的5年婚姻，在2021年畫下句點。福原愛離婚後將工作重心轉往中國，但今年來卻被發現大多數時間人都不在中國，且都在日本停留。37歲的福原愛日前透過日媒對外證實再婚懷孕，而對象正是當年與她爆出不倫戀醜聞的「橫濱男」。消息震撼全網，如今有關她二婚後意外懷孕的內幕流出。

江宏傑、福原愛2016年結婚，婚後育有1子1女；兩人一度被外界喻為桌球球壇「金童玉女」，豈料婚後第5年，女方卻爆出不倫戀醜聞，雙方最後以離婚收場，甚至還對簿公堂、鬧上國際版面。據日媒《女性SEVEN》22日報導，福原愛不僅坦承再婚，並透露已懷上第三胎。至於外界關心的新任老公，福原愛坦承對方正是當年傳出「婚內雙不倫」的橫濱男，但她強調兩人的交往時間點是在2021年年底，也就是她與前夫江宏傑辦完離婚手續之後。

福原愛透露，自己與「橫濱男」在2025年7月登記結婚。據悉，兩人是姐弟戀，「橫濱男」是圈外人，比37歲的福原愛小5歲，先前也有過一段婚姻，且同樣畢業於早稻田大學，算得上是福原愛的師弟。另有說法稱，「橫濱男」在一家商社任職，年收入近新台幣400萬元左右，但有關消息暫未獲當事人證實。

據日媒《女性SEVEN》29日的最新報導，福原愛與新任老公對於懷孕都感到意外；福原愛透露，喜歡泡湯的她在一次溫泉旅行途中，突然發現自己聞到硫磺味竟然想吐，到醫院一驗才意外發現已經懷孕。

福原愛透露，新任老公在得知消息的當下，因沒想到進展如此快，而驚慌到手足無措、不知該如何反應。此外，福原愛表示第三胎的孕期並非一帆風順，由於自己的身體狀況不穩定，醫師曾告知她「肚子裡的孩子成長得不太順利」，讓她一度陷入情緒低潮。幸好如今一切好轉，她在父親的忌日法會上向母親報喜，並透露三胎寶貝的預產期會在明年。

原文出處：福原愛二婚「嫁小5歲學弟」年薪曝！認意外懷3胎「泡湯想吐」一驗中了

