福原愛「斷開江宏傑4年」再婚！突鬆口5年婚破局內幕

37歲日本前桌球選手福原愛，離婚前夫江宏傑4年，日前透過日媒對外證實再婚且懷第三胎。值得一提的是，二婚對象正是當年與她爆出不倫戀醜聞的「橫濱男」。日媒《女性SEVEN》今（29日）再上傳福原愛專訪內容，其中不僅談及她二婚意外懷孕的內幕，更首度鬆口提及上一段婚姻破裂的實情。她不僅爆料自己當年「常常一邊哭一邊去工作」，更提到與江家人的私下真實互動，並透露婚姻關係在結婚後不久就已破裂。

江宏傑、福原愛2016年結婚，婚後育有1子1女；兩人一度被外界喻為桌球球壇「金童玉女」，豈料婚後第5年，女方卻爆出不倫戀醜聞，雙方最後以離婚收場，甚至還對簿公堂、鬧上國際版面；外界多年來持續猜測江宏傑、福原愛兩人「這段台日婚姻」破碎的真實原因。

據日媒《女性SEVEN》29日上傳的最新報導，福原愛在回憶起這段失敗婚姻時，感慨表示前一段婚姻關係，其實在結婚後不久就已經破裂了。她坦言，當年自己過於不成熟，結婚初期太在意當時婆家人的眼光，努力想成為「幸福的一家人」，但雙方缺乏溝通，自己也沒能把想法好好傳達給對方「就這樣放棄了」。

福原愛的前一段婚姻雖然沒能走到最後，但她從中意識到婚姻狀態下「坦率溝通」的重要性。她提到與新任丈夫「橫濱男」的關係時，形容兩人就是可以彼此坦白、也願意認真傾聽對方的關係。據悉，兩人是姐弟戀，「橫濱男」是圈外人，比37歲的福原愛小5歲，先前也有過一段婚姻，且同樣畢業於早稻田大學，算得上是福原愛的師弟。另有說法稱，「橫濱男」在一家商社任職，年收入近新台幣400萬元左右，但有關消息暫未獲當事人證實。

儘管外傳「橫濱男」的年薪近400萬，但福原愛的二婚規格卻遠不及頭婚。福原愛當年嫁給江宏傑時在台、日兩地宴客，在東京迪士尼舉辦的超夢幻婚禮以及價值3000萬日圓（約新台幣660萬元）的鑽戒，轟動一時。對比之下，福原愛透露這次結婚沒有戒指，連求婚也沒有，唯一的紀念物，還是她主動開口要來的「誕生石黃水晶戒指」。雖然價格不算昂貴，但福原愛卻很滿意「那樣就已經足夠了」。









