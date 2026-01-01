福原愛「離婚江宏傑」挺孕肚再嫁 親曝卸貨下一步！

娛樂中心／江姿儀報導



37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，成為台灣媳婦後育有1子1女。沒想到她2021年被爆出與「橫濱高帥男」約會，疑似婚外情導致形象重挫，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她接受日本媒體採訪，竟挺出明顯孕肚，證實已與當年捲入風波的橫濱男結婚，還公開懷孕喜訊。她久違消失螢光幕前，大方親曝卸貨後「下一步」。





福原愛（左）與江宏傑（右）離婚4年，近日受訪她挺孕肚公開再婚、懷孕雙喜訊。（圖／翻攝福原愛臉書、江宏傑臉書）

福原愛2016年與台灣前桌球國手江宏傑結婚，2021年時爆出婚外情，並與前夫結束5年婚姻。近期她接受日媒《女性セブンプラス》專訪，挺出超巨孕肚受訪，證實去年（2025）年和「橫濱男」登記結婚並已懷孕，再婚懷孕消息曝光，震驚台日網友，也引來非議。她再次澄清當年負面風波，也首度鬆口還原真實心境狀態，更談及第一段婚姻「那段婚姻關係，其實在結婚後不久就已經破裂了」。

福原愛挺孕肚受訪，表示卸貨後先育兒，未來打算攻讀研究所。（圖／翻攝自福原愛微博）

面對外界批評，福原愛曾擔心再婚會讓外界再度過於關注她的私生活，表示「我本不必公開我的再婚和懷孕消息」，但不公開會導致外界亂散佈謠言，進而給身邊的人帶來麻煩，因此選擇出面坦承一切「無論我做什麼，都會有人批評我。所以我認為，坦誠相告才是最好的選擇」。此外，她也分享未來規劃，表示產後將專注於照顧新生兒，「我暫時不會有太多時間，因為我要撫養孩子」。她進一步指出，等卸下育兒重擔後，她想重返校園，當年為了奧運備賽，她不得不放棄學業，留下人生遺憾。因此，她打算攻讀研究所，完成未竟之志「我想在研究生階段學習體育管理，以便充分發揮我的優勢。」。









