福原愛37歲再婚懷孕 日版《流星花園》道明寺說話了

〔記者陳慧玲／綜合報導〕37歲的前桌球明星福原愛宣布再婚也懷孕了，她以給日本特定媒體「獨家」訪問方式，企圖洗白過去在尚未和江宏傑離婚狀態下就和「橫濱大谷翔平」，也是目前再婚老公約會的負面形象，不過媒體和網友反應兩極，昨晚她也對於再次造成媒體騷動表達歉意。而富士電視台節目《Sun！Shine》主持人谷原章介則給予祝福。

節目中播放了福原愛的童年影像，也提到她曾參加四屆奧運會，並於2016年9月1日與桌球運動員江宏傑結婚，並分別於2017年10月和2019年4月生下長女和兒子，但兩人於2021年7月正式離婚。富士電視台報導中稱，福原愛的經紀公司昨在媒體採訪中表示：「請大家繼續好好關注她。」

而曾在日本版《流星花園》電影中飾演道明寺的谷原章介，因為擔任《Sun！Shine》節目主持人，他也在節目裡向福原愛表示祝賀，談到：「妳邁出了幸福的一步！」

