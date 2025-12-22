福原愛4年前爆不倫「橫濱男」！今再婚懷孕曝交往時間軸：本來沒想再嫁

娛樂中心／黃韻璇報導

福原愛與江宏傑2021年結束5年婚姻。（圖／翻攝自福原愛臉書）

日本「桌球天后」福原愛2016年嫁給台灣桌球國手江宏傑，，過去與曾上陸綜的夫妻實境節目，甜蜜的互動羨煞網友，不過卻在2021年爆出婚變，之後更被日媒拍到，福原愛在2021年2月底與「橫濱男」在飯店過夜，當年不倫戀消息震驚日本。離婚4年，今（22）日福原愛接受日媒專訪，證實自己已經「再婚懷孕」，對象就是當年的「橫濱男」，然而她卻在報導中強調，兩人是在2021年底才確立戀愛關係，當時已經與前與前夫江宏傑辦妥離婚手續。

廣告 廣告

2021年3月，據日媒《週刊文春》報導，福原愛在當年1月就已和江宏傑提離婚，而根據當時《News-Postseven》報導，福原愛被拍到與一名高大男子在橫濱同框的照片，更點名兩人有在旅館過夜，還曝光兩人一起上同一台車的照片，兩人一起吃小籠包，之後回到酒店，第二天再約會一整天，隨後一起回到了住處。

當時日本媒體也詢問福原愛報導是否屬實，福原愛親自回應表示，兩人一起住飯店過夜是事實，不過強調他們是一人住一個房間，至於和神秘高大男究竟是什麼關係，福原愛表示「最近自己精神狀況不佳，對方是很支持自己的親密朋友之一」。

福原愛證實再婚懷孕。（圖／翻攝自小紅書）

如今福原愛接受日媒專訪，證實再婚懷孕，對象就是當年的這位「橫濱男」，不過福原愛表示，「當初和他交往的時候，我並沒有再婚的打算。所以現在的情況讓我自己也感到很意外」，直言原本只是想保持彼此信任的「伴侶」關係，不過對方的家人建議，兩人可以結婚生孩子組成家庭「以家人的身分走下去」，她才開始思考再婚，想著「也許結婚後，可以擁有美滿的婚姻」。

針對當年的不倫戀，福原愛也在採訪中還原與「橫濱男」的交往時間線，先是強調「離婚手續4年前就已經辦妥」，並透露，她是在2020年就決定與江宏傑離婚，2021年初她獨自返回日本，同時才被爆出與「橫濱男」約會的婚外情傳聞，之後她與江宏傑的離婚於2021年7月生效，並在2021年底離婚手續辦妥後才與「橫濱男」正式開始交往。

更多三立新聞網報導

粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮 喊「重新出發」：選擇更踏實的路

北捷擲彈砍人釀4死！張文輕生亡楊繡惠氣炸：應該鞭屍，以洩萬恨

不只吳慷仁、館長！瘦子也喝中國豆汁 嗨喊「太屌了」：見一個喝一個

被中國氣到！濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」 網笑翻：日本人高級嘲諷

