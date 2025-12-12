福和會七周年大會登場 政商學界分享外交、國內多領域政策倡議成果

福和會舉辦成立七周年大會，政商學界逾300人出席。圖為全體理監事合唱台灣翠青。 圖：福和會提供

[Newtalk新聞] 福和會（FRA）11日晚間舉辦成立七周年大會，來自政、學界及企業界賓客逾300人出席，會中分享福和會近年來的成果，包括國安、國防、財經、勞動力、能源、外交等政策倡議、研究，並由台北教育大學名譽教授李筱峰主講「圖說台灣史」。理事長陳彥升表示，將在7年來建立的基礎繼續前行，關注並幫助台灣內政外交的發展，為台灣的將來一起努力。

福和會七周年年會，包括前外交部長、現任國策院院長田弘茂、教育部長鄭英耀、數發部長林宜敬、國策顧問王政松與立委李坤城、陳瑩、僑委會副主委、福和會成員李妍慧，以及卓冠廷、陳乃瑜等多位新北、桃園、基隆與新竹市議員、時代力量黨主席王琬諭、台聯黨主席周倪安等都到場，此外，外交部長林佳龍與與凱達格蘭基金會創辦人陳水扁前總統與執行長陳致中致贈花籃祝賀。

福和會成立於2018年，由前行政院政務顧問、僑務委員李席舟長老倡議發起，在各界賢達人士推動下成立。創會初期，理事長由總統府國策顧問林逸民醫學博士領軍，穩健經營，2025年卸任後任終身榮譽理事長，由台灣晉陞太空創辦人、前台灣人公共事務會副會長陳彥升接任。

福和會回顧歷年來成果，籌備期舉辦財經政策座談會，當時即提出日本水產進口限制的不科學、傷害與日本關係；2023年訪日會晤時任經濟安全保障大臣高市早苗，她也表達日本對此的殷殷關注，福和會倡議多年後，也影響政府政策，解除限制。

此外，福和會也舉辦多場國防、國安論壇，於2025年舉辦台灣首場全國民防團體聯訓，規模達百人，之後將每年舉辦。其他如健保、勞動力、能源論壇等領域的政策研究、倡議也將持續關心，展現政策影響力。

福和會積極進行民間外交，2024年為美國前國務卿龐培歐舉辦演講暨新書發表會，2025年再度邀請來台主講「邁向世界永久和平：美台的共同使命」論壇。在日本方面，除2023年訪日外，隔年再協辦並參與日本戰略研究論壇「台灣海峽危機政策模擬」兵推，美國等多國都派觀察員到場。

美國右派青年領袖查理柯克不幸遇害後，福和會立即籌辦追思活動，邀集美國、日本、巴西保守派領袖，以及以色列駐台代表游瑪雅，並與查理柯克成立的「美國轉捩點」聯繫。

年會介紹福和會國際活動合作的青年團隊，以及福和會兩項長期業務，推動以保守主義觀點看國際，製作「十分鐘知天下」國際新聞集錦，並合作播客節目「國際大事收藏版」。福和會認為，保守主義精神來自人類向歷史學習，將推動簡明世界史講義，定期舉辦焦點團體世界史讀書會。

福和會理事長陳彥升表示，將在7年來建立的基礎繼續前行，為台灣的將來努力。 圖：福和會提供

凱達格蘭基金會創辦人陳水扁前總統致贈花籃，祝賀大會圓滿成功。 圖：福和會提供