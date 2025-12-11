福和會七周年大會登場 政、商、學界精英齊聚

福和會（FRA）11日晚間舉辦成立七周年大會，超過三百名來自政界、學界與企業界的嘉賓出席，場面熱鬧。教育部長鄭英耀、數位發展部長林宜敬、立委李坤城與陳瑩、市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等政界要角悉數到場祝賀；前外交部長、現任國策院院長田弘茂、國策顧問王政松亦親臨現場。大會主題演講由台灣史學者李筱峰教授主講「圖說台灣史」。

福和會成立於2018年，由前行政院政務顧問、僑務委員李席舟長老倡議，在多位社會賢達推動下組成。自創會以來，理事長由林逸民醫學博士領軍，奠定組織基礎；2025年正式卸任並成為終身榮譽理事長，由台灣晉陞太空創辦人、前台灣人公共事務會副會長陳彥升接任。

推動政策倡議 從食品政策到國安論壇皆有布局

福和會回顧過去七年成果，指出從籌備期即著手公共政策討論，早在日本食品輸台議題上倡議解除限制，並於2023年訪日會晤時任經濟安全保障大臣高市早苗，獲得日方高度關注。外界認為，福和會的長期主張也影響政府後續政策調整。

在國防安全領域，福和會多年舉辦國防與國安論壇，並於2025年辦理台灣首場全國民防團體聯合訓練，規模達百人，並計畫成為年度例行活動。另在健保、勞動力與能源等重要政策領域亦持續舉辦國是論壇，展現政策研究與倡議能力。

深化民間外交 跨國交流持續擴大

福和會積極扮演民間外交角色。2024年曾為美國前國務卿龐培歐舉辦演講及新書發表會，2025年再度邀請其來台主講「邁向世界永久和平：美台的共同使命」。在日本方面，除2023年赴日交流外，也參與日本戰略研究論壇舉辦的台海危機政策兵推，並與多國專家交流。

在右派青年領袖查理柯克遇害後，福和會迅速籌劃追思活動，邀集美、日、巴西及以色列等國保守派領袖共襄盛舉，並與柯克創立的「美國轉捩點」保持聯繫。

年會政壇來賓眾多 保守主義理念與青年團隊成亮點

今年年會來賓陣容多元，包括僑委會副主委、福和會成員李妍慧，以及多位新北、桃園、基隆與新竹市議員；前台中市長張溫鷹、台聯黨主席周倪安、前主席劉一德與時代力量黨主席王琬諭亦現身。

年會除介紹福和會近年合作的國際青年團隊外，也展示兩項重點業務，包括以保守主義視角製作的國際新聞內容「十分鐘知天下」，及其延伸播客節目「國際大事收藏版」。組織也致力推動簡明世界史講義，並定期舉辦世界史焦點讀書會，強調從歷史汲取治理智慧。

合唱《台灣翠青》陳彥升：七年基礎將成下一階段力量

年會最後，由第三屆全體理監事合唱《台灣翠青》，為活動掀起高潮。理事長陳彥升表示，福和會將在七年累積的穩健基礎上繼續前行，並邀請各界共同為台灣的未來努力，在內政與外交上持續提供關注與支持。