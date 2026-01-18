福和會左右論壇 聚焦本外勞脫鉤與國安風險

.

福和會17日於台大公衛學院舉辦「左右大論壇」系列第三場，以「移工與移民」為主題，邀集法律、政黨與產業界代表，從左右政治光譜切入，檢視台灣長期缺工、少子化與移民政策所引發的結構性爭議。

福和會理事長陳彥升致詞指出，台灣經濟不能只倚賴高度國際化的半導體產業，政府更應正視攸關多數國人生計的傳統產業人力困境與轉型需求，透過公開討論，為移工與移民政策建立更完整的社會共識。

論壇第一節聚焦「移工、勞動市場與成本分配」。律師童文薰指出，政府長期以國對國談判訂定移工薪資，造成雇主承擔遠高於市場行情的成本，並質疑歷年累積龐大的薪資價差與就業安定基金流向不明。她警告，若高昂的家事移工成本持續壓迫育兒家庭，將加劇少子化，對國家未來人口結構造成嚴重衝擊。

台聯黨主席周倪安表示，該黨主張「台灣優先、保障本勞」，認為移工薪資齊平卻由雇主負擔食宿，對本國勞工並不公平。她主張外籍勞工應以商業保險取代健保，並要求政府精準控管外勞配額、嚴查治安與福利濫用問題，避免人權被制度性濫用而對社會造成負面影響。

前就服公會理事長官文傑則從實務面指出，政府力推的「直聘制度」難以取代仲介體系，未能解決人力管理問題，反而加重雇主負擔。他呼籲政府效法新加坡「國人優先」原則，成立專責人力部門，全面翻修沿用多年的移工制度。

時代力量秘書長林邑軒指出，台灣在移工政策上長期混用市場與行政干預邏輯，形成「薪資脫鉤」制度，恐壓低本國勞工薪資。他主張開放移工市場但反對政治性壓薪，讓勞動力回歸合理價格機制。

第二節討論移民、難民與國境安全。正國會副秘書長張銘祐於書面致意中指出，移工與難民議題同時牽動人權、治安與民主價值，國家應建立透明且可預期的制度，避免法律真空遭利用。

周倪安進一步警告，中共可能透過中配與社團進行滲透，主張提高入籍門檻並反對將中港澳人士納入難民法。林邑軒則認為，面對龐大勞動力缺口，應有條件留用長期貢獻社會的外籍人力，並在難民制度中納入國安審查，在人道與安全間取得平衡。