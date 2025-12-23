福壽實業青銀協作 奪友善就業菁采獎





國內百年食品製造商福壽實業（1219）推動友善職場再獲肯定！勞動部勞動力發展署12月22日在台北喜來登大飯店舉辦「2025友善就業菁采獎」頒獎典禮，表揚積極營造中高齡友善就業環境的優異單位。福壽實業今年首度參與評選，憑藉長期推動的「青銀協作模式」與「小老師制度」成果，榮獲「世代共榮組」獎項肯定，展現企業於人才永續經營的制度成果。

福壽實業深知資深員工的實務經驗是企業重要的傳承資產，為此積極推動職能提升與再任用機制，協助中高齡同仁銜接數位工具應用與AI營運，讓經驗在自動化時代依然能發揮決策價值，同時，將數十年實務技術逐步轉化為數位知識，為企業保存寶貴的知識資產。

為落實經驗傳承與世代共榮，公司建立「內部講師制度」，由資深員工傳授核心技術與管理經驗，青年世代則以數位能力與創新注入新思維，形成跨世代雙向學習模式，促進資深經驗與青年創新能力的互補，並將世代交替轉化為企業持續發展的關鍵動力，形塑共學、共創的職場文化。

面對少子化與勞動力結構變化，福壽實業未來將持續深化「青銀同行、世代協力」的人才策略，打造互信共好的職場文化，以關懷陪伴員工共組永續幸福的職場，讓每位員工安心成長，共同守護企業的永續未來。

