福壽山楓葉正紅！公車站牌成夢幻打卡點 網讚：最美造景

[Newtalk新聞] 隨著氣溫逐漸下降，台中的福壽山農場楓葉轉紅，從上空看下來幾乎整個山谷被楓葉染紅，今(16)日福壽山農場的小編PO了一則「最美公車站牌」的影片，寫著福壽山農場的公車站牌被枝枒茂密、艷紅的楓葉包圍，讓不少網友讚嘆，「這個是我目前看到造景最美的公車站」。





今年10月底開始，福壽山農場染上秋色，福壽山小編也連日在臉書粉專PO出超美的楓葉照片，而今天福壽山農場的小編在他的粉專《大家好哇係福編》分享一則「最美公車站牌」的影片，寫著福壽山農場的公車站牌被枝枒茂密、艷紅的楓葉包圍，非常漂亮。

更讓不少網友驚艷表示，「這個是我目前看到造景最美的公車站！！因為有火紅似火水噹噹的楓葉」、「嗯～很美的公車站～很美的背影～」、「阿娘喂，水舺安呢啦！(唉呦，怎麼這麼漂亮)」、「超美」。

