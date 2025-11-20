福壽山花海隱藏危機 女總監墜坡骨折求償千萬 法院判農場須賠362萬元

年收入千萬的女總監在福壽山農場跌落山坡骨折，台中地院法官認定她也必須付3成責任，判賠362萬。資料照片

台中福壽山農場波斯菊花海傳意外！1名蕭姓保險業主管參觀花海時不慎跌落邊坡造成重傷，休養四個月無法工作，向農場求償逾千萬元；法院認定農場未設置警示與步道管理有疏失，但蕭女也需負部分過失，最終判農場應給付362萬元國賠。

台中福壽山農場的波斯菊花海是園區知名景點，而蕭姓女子2023年在此旅遊時，因沿著花海邊坡行走時，踩到濕滑草地，整個人摔落邊坡，造成多處骨折；她接受三次手術、住院近兩個月，復原期更長達四個月，期間完全無法工作。

蕭女主張，事故地點的步道因清晨朝露潮濕，她行走時腳滑摔落，但現場既未設置禁止進入，也沒有警告濕滑的提示標語，加上步道鋪有稻梗，看似是開放給遊客拍照、進入花海的區域，因此農場應負管理責任。她依醫療費、看護、精神撫慰及工作損失等求償1087萬餘元。

福壽山農場則反駁稱，花田旁道路為柏油鋪面，當日天氣良好且路面乾燥，正常步行不應滑倒。農場也強調園區有張貼遊客須知，提醒花田邊坡濕滑、需走在步道上，但蕭女自行走入斜坡，意外與農場管理無涉。

台中地院與二審法院調查後認為，波斯菊花海是農場刻意打造的觀賞區域，若不開放遊客靠近，應設隔離設施或清楚警示；反之，若無相關標示卻讓遊客自然靠近，即有管理疏失。法院也指出，同行友人證稱現場有不少遊客走在同一斜坡，顯示該處並非明顯禁止進入區域。

然而，法院同時認定當天只有蕭女跌倒，她自身仍應負一定注意義務，因此裁定她需承擔三成過失。

經依蕭女年收入（平均月薪約122萬元）計算四個月的工作損失，再加精神撫慰金與核定醫療支出，總額為550萬餘元；扣除蕭女三成過失與先前保險給付後，判福壽山農場須賠償362萬餘元。全案仍可上訴。



