福壽山花海隱藏危機 女總監墜坡骨折求償千萬 法院判農場須賠362萬元
台中福壽山農場波斯菊花海傳意外！1名蕭姓保險業主管參觀花海時不慎跌落邊坡造成重傷，休養四個月無法工作，向農場求償逾千萬元；法院認定農場未設置警示與步道管理有疏失，但蕭女也需負部分過失，最終判農場應給付362萬元國賠。
台中福壽山農場的波斯菊花海是園區知名景點，而蕭姓女子2023年在此旅遊時，因沿著花海邊坡行走時，踩到濕滑草地，整個人摔落邊坡，造成多處骨折；她接受三次手術、住院近兩個月，復原期更長達四個月，期間完全無法工作。
蕭女主張，事故地點的步道因清晨朝露潮濕，她行走時腳滑摔落，但現場既未設置禁止進入，也沒有警告濕滑的提示標語，加上步道鋪有稻梗，看似是開放給遊客拍照、進入花海的區域，因此農場應負管理責任。她依醫療費、看護、精神撫慰及工作損失等求償1087萬餘元。
福壽山農場則反駁稱，花田旁道路為柏油鋪面，當日天氣良好且路面乾燥，正常步行不應滑倒。農場也強調園區有張貼遊客須知，提醒花田邊坡濕滑、需走在步道上，但蕭女自行走入斜坡，意外與農場管理無涉。
台中地院與二審法院調查後認為，波斯菊花海是農場刻意打造的觀賞區域，若不開放遊客靠近，應設隔離設施或清楚警示；反之，若無相關標示卻讓遊客自然靠近，即有管理疏失。法院也指出，同行友人證稱現場有不少遊客走在同一斜坡，顯示該處並非明顯禁止進入區域。
然而，法院同時認定當天只有蕭女跌倒，她自身仍應負一定注意義務，因此裁定她需承擔三成過失。
經依蕭女年收入（平均月薪約122萬元）計算四個月的工作損失，再加精神撫慰金與核定醫療支出，總額為550萬餘元；扣除蕭女三成過失與先前保險給付後，判福壽山農場須賠償362萬餘元。全案仍可上訴。
更多鏡報報導
竹南市場驚現偷拍狼闖女廁 女攤商一動作讓色狼拔腿狂奔
嘉檢書記官按摩店伸鹹豬手遭炎上 議員妻黃露慧與嘉檢出面致歉啟動懲處
騎Ubike當掩護！逢甲商圈連環竊案主嫌栽了 警埋伏守點當場逮人
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 天前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 5 小時前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 2 小時前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 3 小時前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 50 分鐘前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 新北市報導新北市樹林後火車站旁邊，一間眼鏡行前的階梯上，近日被人擺放將近20個「防鴿用塑膠尖刺板」，不少人看了很害怕，就怕踩到受傷，事後警方調查發現，是附近一名羅姓住戶所為，男子也坦承，因為不滿街友睡在這裡，有礙觀瞻，才會擅自擺放，全案函送新北地檢署偵辦。走著走著，地上怎麼有尖尖刺刺的釘子，近看不得了，階梯上放了一排又一排，這是「防鴿用塑膠尖刺板」，雖然是塑膠做，路過的人還是嚇壞了，過都不敢過，就怕一不小心就受傷，民眾以為是前方眼鏡行放置的，店家緊急澄清。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／爆料公社二社）11號，警方獲報到場，趕緊先把「防鴿用塑膠尖刺板」拔掉，事後發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，原來他不滿這邊經常有街友逗留、坐在階梯上，或是睡覺，才氣得放置刺板放在路面，希望可以改善。樹林派出所副所長林東衍表示，經查，確認為一名37歲羅姓男子所為，其向警方表示，因不滿該址周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，遂擅自將尖刺板放置於路面。全案於警詢後依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／民視新聞）男子希望可以改善車站附近環境，不要讓一堆街友停留在這邊，但他突發奇想放置尖刺板，也讓自己惹上麻煩。原文出處：不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！ 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 1 天前
陽明山泡湯兼賞秋冬景致秘境 賞楓・觀銀杏・看茶梅「趣」！
陽明山泡湯兼賞秋冬景致秘境賞楓・觀銀杏・看茶梅「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】北台灣民眾，在秋冬天氣寒冷旅遊經 ・ 1 天前
走進茶山、漫遊曾文湖畔 嘉義二日遊玩出原鄉風情與山林風光
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局推廣原鄉文化旅遊，推出以鄒族文化為主軸、結合山林生態與在地風味的台灣好報 ・ 23 小時前
慢遊梨山賞「楓」景 一票搞定交通住宿
[NOWnews今日新聞]秋意正濃，台中市民不用飛日本，也能欣賞絢麗楓紅！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自明（19）日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 20 小時前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 1 天前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 11 小時前