▲福壽山農場「蘋果王二世」揭牌、福壽山莊啟用暨聖誕公益傳愛。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】福壽山農場於25日舉辦暖冬系列活動，包含「蘋果王二世」揭牌儀式、福壽山莊整修後正式啟用，以及結合聖誕佳節的公益關懷活動，三項重要活動同日亮相，展現農場在高山農業發展、歷史建築保存與社會公益實踐上的多元成果。活動當日貴賓雲集，邀請退輔會代表、農場同仁及地方士紳共同出席，見證福壽山農場的重要里程碑。

「蘋果王」長年以來象徵福壽山農場卓越的高山蘋果栽培成果，深受遊客與消費者喜愛。今年夏季，原有「蘋果王」因楊柳颱風侵襲受損，農場團隊迅速啟動重建與培育作業，順利孕育出全新的「蘋果王二世」，延續農場精神與象徵意義。值得一提的是，「蘋果王二世」由輔導會主任委員嚴德發親臨農場署名，象徵對福壽山農場長年耕耘的高度肯定。嚴主委表示，原蘋果王在天災影響下走入歷史，而提前培育完成的蘋果王二世，正是農場面對逆境所展現的韌性與傳承，期待未來成為新一代福壽山的重要象徵。

同日啟用的福壽山莊，承載著農場珍貴的歷史記憶。透過此次整修與再活化工程，不僅妥善保存原有建築風貌，也重新規劃公共空間機能，讓歷史建築再次融入農場日常，展現文化保存與永續經營並進的理念，為農場發展增添嶄新亮點。

夜晚登場的聖誕公益活動，結合在地學校、表演團隊及社會各界力量，以音樂演出與祝福儀式，為梨山地區注入溫暖與希望。福壽山農場表示，農場不僅肩負農業生產角色，更希望成為連結社會、關懷地方的平台，持續陪伴在地居民度過每一個重要時刻。

本次公益活動也獲得大南方企業家聯誼會攜手國王家族羽絨服飾觀光工廠支持，捐贈高級羽絨外套給梨山地區的高齡長者與學童，為寒冬送上實質關懷。同時感謝社團法人台灣日月潭基督教愛與服務關懷協會理事長鄭雪麗，提供具有歷史意義的梨山耶穌堂作為活動場地，讓公益行動更具溫度與象徵意義。