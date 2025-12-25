福壽山農場54年「蘋果王」不敵颱風 二世今日登基！

福壽山農場蘋果王二世登基達，嫁接26種品種。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕福壽山農場是高山蘋果產地之一，8月楊柳颱風來襲，場內逾50年樹齡的「蘋果王」，不敵強風，樹幹斷裂兩半倒地；福壽山農場十年前培植第二代「蘋果王」準備接班，今(25)日舉行蘋果王二世登基儀式，遊客戲稱蘋果王小王子登基。

福壽山「蘋果王」已有54年樹齡，是由圓葉海棠嫁接各種不同的蘋果品種，一棵果樹高達43種品種，見證農業奇蹟，成為遊客拍照打卡的景點，因年事已高，進入衰老期，加上感染白紋羽病等，近年屢屢染病，狀況不佳，不料，在楊柳颱風狂風吹襲下，樹幹斷裂劈成兩半，令遊客不勝唏噓，原來蘋果王所在地的土壤更換後，準備種植新的果樹。

福壽山農場表示，場方之前就有培育多棵蘋果樹準備接班，今日登基的蘋果王二世，約有十餘年樹齡，達26種品種，貫徹永續農業理念，讓福壽山「蘋果王」代代相傳。

