福壽山、武陵農場寒梅盛開 梨山賞花好去
〔記者張軒哲／台中報導〕寒流接力報到，台中市福壽山農場約500株梅樹目前進入盛開期，紅、粉、白梅花讓農場披上繽紛彩衣，武陵農場梅花也將近5成綻放，在2月中旬櫻花季登場之前，成為梨山賞花好去處。
福壽山農場梅樹花色與種類豐富，福壽山農場今日指出，梅花花期約從12月下旬到1月底，遊客在農場的松廬與福壽山莊可以看到白梅與紅梅的花蹤，甚至還能欣賞同一朵梅花出現一半紅一半白的特殊品種鴛鴦梅，漫步梅花樹下就聞到陣陣梅花香，是一月寒冬賞花焦點。至於遊客關注的櫻花季，今年農曆春節連假正好是福壽山農場千櫻園櫻花季期間，目前從2月14日到3月初，千櫻園櫻花預估228連假最美。
武陵農場梅花季也揭開序幕，農場種植約3000株觀賞型的梅花，主要有紅色、粉紅色及白色3種色系，分布在南谷的松林大道、醒獅園，並有台灣少見的紅色梅花品種，冬季至農曆春節期間，吸引遊客上山賞梅。
