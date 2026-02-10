福壽看好今年營運 加碼熟食B2C與航空通路

（中央社記者何秀玲台北10日電）飼料肉品大廠福壽董事長洪堯昆表示，今年營運有望比去年好，除了穀物價格有望「平穩向上」外，肉品加工事業今年將轉虧為盈，將加大力道發展熟食肉品B2C小包裝與調理肉品，並擴大供應航空通路，提升整體附加價值。

談到台美關稅議題，洪堯昆表示，以雞肉為例，目前台灣進口雞肉本就以美國為主要來源國，若台灣開放美國肉品以零關稅進口，恐對國內養雞產業上中下游造成衝擊，包括飼料、屠宰與銷售等相關產業，部分中小型養雞戶更會因競爭力不足而退出市場，影響整體產業鏈穩定。

廣告 廣告

福壽今天舉辦媒體交流會，洪堯昆表示，去年大宗物資價格上揚，已於去年12月調漲飼料價格每公斤0.3元因應；今年是否再調整，仍須觀察美國總統川普的關稅政策與國際情勢。他表示，只要未發生極端氣候影響穀物種植與收成，穀物價格可望比去年穩定，若價格維持平穩，有助去化低價庫存。

福壽2025年因調整產品品項，進行庫存品出清與盤整，導致肉品加工業務出現虧損。總經理趙文強說，今年營運重點將放在附加價值較高的熟食肉品B2C小包裝，以及未加工的調理肉品，看好肉品加工今年有望轉虧為盈。

他指出，調理肉品中的舒肥雞胸肉，先前曾在萊爾富販售，年銷量可達20萬片，今年將重新布局，規劃重返其他超商通路販售。

在航空通路方面，目前已供應星宇航空所有艙等使用福壽的洽富氣冷雞，原本僅供應商務艙與頭等艙，現已擴大至全艙等；另也部分供應中華航空肉品，不過因航空需求量大，尚無法全面供應。（編輯：張良知）1150210