福夢樂團利惟庸首專場 喊話只要活著就在團內

王晧（左起）李浩瑋、利惟庸合影。（形上娛樂提供）

福夢樂團FUMON於21日在高雄後台熱血開唱，舉辦「活著」演唱會，這是吉他手利惟庸加入後，首場台灣專場演出，意義非凡。

利惟庸來頭不小，曾入圍金音獎，也曾為五月天、魏如萱等重量級歌手擔任編曲。隨著他的加入，福夢整體聲響全面升級，現場火力全開、演出張力炸裂，讓歌迷直呼過癮。利惟庸感性的說：「福夢的過去我來不及參與，但未來的五年十年，只要我還活著，福夢就有我。」

為了在演出前調整緊張情緒，團長兼鼓手王晧特地跑到永和溪邊釣魚放鬆心情，沒想到意外釣到一尾體型驚人的大頭鰱。他笑說：「呼應演唱會主題〈活著〉，拍完照就把魚放生，讓牠好好活著。」

廣告 廣告

演唱會一開場便以〈Sad Melody〉引爆全場大合唱，氣氛瞬間沸騰，接續演唱〈辣感染〉、〈超級嬰兒〉炒熱氣氛，王謙也驚喜現身，擔任嘉賓合唱〈Repeating〉，在尖叫聲中掀起另一波高潮。

演唱會進行到一半，李浩瑋突然向歌迷拋出驚喜：「今年我們寫了很多首新歌，你們想先聽一段嗎？」全場立刻齊聲大喊：「要！」沒想到音樂一下，他卻開口唱起抖音神曲〈漸冷〉，瞬間讓現場又驚又笑，王晧說：「我們被弄了一首新歌啊，哈哈哈」。原來在各大社群平台上，經常有人將福夢現場演出的畫面，搭配其他歌曲音檔製作惡搞影片，其中〈漸冷〉的瀏覽量更是高得驚人。福夢也趁機自嘲，幽默玩起自己的網路迷因，讓全場笑聲不斷。

更多中時新聞網報導

王力宏出道30年 感謝恩師李壽全

劉錫明攜前世情人亮相 不當女兒經紀人

程予希預告離開台灣 砸6位數遊學盼有豔遇