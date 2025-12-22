福夢樂團新成員合作過五月天、魏如萱！首公開演出全場嗨翻

福夢樂團由王晧（左起）、李浩瑋、利惟庸組成，近日在高雄開唱。（圖／形上娛樂提供）

福夢樂團近日在高雄舉辦「活著」演唱會，團長兼鼓手王晧特別在演出前跑到永和溪邊釣魚放鬆心情，沒想到意外釣到一尾體型驚人的大頭鰱，他笑說：「呼應演唱會主題『活著』，拍完照就把魚放生，讓牠好好活著！」

主唱李浩瑋則展現驚人時間管理能力，12月正值校園演唱會高峰期，幾乎天天奔波校唱舞台的他，仍全力投入福夢專場籌備，同時推出個人久違的全新單曲〈無比走心〉，他表示：「日日走心，每一分每一秒都在實踐『活著』的真義！」展現滿滿熱血與拚勁。

演唱會一開場福夢樂團便以〈Sad Melody〉炒熱氣氛，接續演唱〈辣感染〉、〈超級嬰兒〉曲目，王謙也驚喜現身擔任嘉賓合唱〈Repeating〉。

其實這是吉他手利惟庸加入後，福夢樂團在台灣的首場專場演出，意義非凡。他曾入圍金音獎，也曾為五月天、魏如萱等歌手編曲。對於加入新團隊，他感性地說：「福夢的過去我來不及參與，但未來的五年、十年，只要我還活著，福夢就有我！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導