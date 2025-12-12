福安醫院攜手榮服處、樂明眼科 深化在地醫療照護網

天主教福安醫院與國軍退除役官兵輔導委員會雲林縣榮民服務處簽署醫療照護合作合約。（圖／福安醫院提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】天主教福安醫院今（12）日舉行「溫馨伴榮民、福安護眼情、復健延展愛」醫療合作記者會，宣布與國軍退除役官兵輔導委員會雲林縣榮民服務處簽署醫療照護合作合約，正式建立更密切的就醫支援網絡，提供榮民及眷屬更便利、完善的醫療服務。多個單位代表共同出席，場面溫馨隆重。

此次合作內容涵蓋就醫諮詢、資源轉介、門診協助及專業醫療服務，期望讓榮民能在地獲得即時照護，減少奔波負擔。雲林縣榮民服務處處長蘇文玄表示，感謝福安醫院積極投入榮民照護，相信未來在醫療與社福合作上能更加完善。

記者會中，福安醫院同時宣布與虎尾樂明眼科診所攜手合作，自114年12月15日起於院內開設眼科門診，將服務範圍延伸至斗南、大埤、古坑等地居民，提供專業視力檢查、疾病診療與幼兒視力保健。樂明眼科王治平院長指出，視力是生活品質的核心，期望藉這項合作讓更多民眾能在地獲得完整眼科照護。

在復健醫療方面，福安醫院自今年3月邀請高雄榮民總醫院復健科主任張幸初加入團隊，擔任副院長並帶領復健服務的升級與擴展。張副院長引進「速利清」、「靜脈雷射」、「腦得生」三合一腦中風治療方式，協助患者延緩失能、強化神經修復、提升生活自主性，讓優質醫療能深入偏鄉地區。

活動由醫院員工與中華道明修女會修女以詩歌揭開序幕，純淨歌聲營造溫暖氛圍。福安醫院院長鄢若愚表示，醫院秉持修會使命，以「全人健康」為核心持續強化醫療與社區合作；無論在榮民照護、眼科專業或復健醫療，團隊都將以愛與專業守護在地民眾的健康。

福安醫院強調，未來將繼續串聯醫療、社區與專業機構資源，完善在地醫療網絡，成為雲林地區值得信賴的健康夥伴。

