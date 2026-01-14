福容台北一館福粵樓復古港點推車重現！68折必須要吃

記者李鴻典／台北報導

坐落台北市中心、串聯信義區、東區、與西門町等購物精華地帶的福容大飯店台北一館，館內經典港式餐廳「福粵樓」，即日起至6月30日，於週一至週五平日午、晚餐時段，推出全新主題活動「港味狂歡」，主打港式點心全品項限時68折優惠，一次網羅多達20道道地港點，搭配復古港點推車巡桌服務，重現早期香港茶樓熱鬧氛圍，感受經典港式飲茶時光。

福容台北一館福粵樓於即日起推出「港味狂歡」港式點心全品項68折活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

本次「港味狂歡」活動菜單，以港式點心中最具代表性的蒸、煎、酥、包、甜五大類別完整呈現。其中蒸點系列集結多款師傅手工製作的經典港點，包含糯香飽滿的「糯香珍珠丸」、風味濃郁的「豉汁蒸排骨」、膠質豐富的「蜜汁炆鳳爪」，以及融合海味精華的「香茜魚翅餃」、「瑤柱豆苗餃」與「魚子燒賣皇」。招牌「黃金蝦餃皇」則以薄透Q彈的水晶外皮包裹整尾鮮蝦，口感層次分明，是港點迷不可錯過的經典之作。

福粵樓食「港味狂歡」活動，以港式點心中最具代表性的蒸、煎、酥、包、甜五大類別完整呈現。（圖／飯店旅宿業者提供）

福粵樓亦端出多款工序講究的手工點心，包括外酥內嫩、香氣十足的「蜜汁叉燒酥」，以及包點系列的「蠔皇叉燒包」、「爆漿流沙包」與「烏金流沙包」，切開瞬間金黃流心緩緩流出，甜鹹交織、口感細膩。煎點部分則推出港式茶樓必備的「香煎蘿蔔糕」，以慢火煎至表面金黃酥脆、內裡柔軟綿密，完美展現蘿蔔清甜與米香。而甜品選擇同樣精彩，包含清爽滑順的「椰汁西米露」、果香濃郁的「楊枝美甘露」，以及外熱內冷、層次對比鮮明的「冰火菠蘿包」。

港味狂歡甜品首推果香濃郁的「楊枝美甘露」。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接2026金馬年開春佳節商機，花蓮潔西艾美渡假酒店即日起至2026年2月20日推出新春「馬年艾過年」一泊一食及一泊二食住房專案，一泊一食最低每房每晚8,700元＋15.5%起，依房型人數加贈翌日探索廚房早餐、提供每日一小時的精緻歡樂時光，更加碼贈迎新爆米花及限定烤麵包手作DIY及多項DIY課程，讓賓客於新春期間不僅有得吃又有得玩，選擇一泊二食的旅人，再享至寶軒中式晚餐或探索廚房自助晚餐，鼓勵旅人一同來花蓮旅遊過新年，輕鬆享受充滿渡假氛圍的好食光。

花蓮潔西艾美酒店即日起推出新春「馬年艾過年」住房專案。（圖／飯店旅宿業者提供）

晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館與台北西門館以「城市就是過年的舞台」為概念，整合住房與餐飲體驗，推出春節提案。住宿方面攜手在地精釀啤酒品牌「吉姆老爹」，打造「城市春遊」專案，入住加贈馬年限定「金馬五吉」微醺好禮，開瓶就為新年添喜氣，專案期間自2月1日至3月31日，雙人同行每晚最低3,880元起。

捷絲旅台北二館推出「城市春遊」專案，加贈馬年限定「金馬五吉」微醺好禮，開瓶就為新年添喜氣。（圖／飯店旅宿業者提供）

餐飲則由「義饗食堂」推出除夕與春節饗宴。。2月16日除夕夜特別推出「義饗除夕饗宴」，每人1,780元+10%，主餐可選焗烤蒜香奶油龍蝦或窯烤肋眼牛排，搭配多道美味熱食、自助蔬食吧與哈根達斯冰淇淋無限享用，為年夜飯增添西式團圓新風貌。初一至初三則以精緻的半自助餐型態、提供波士頓龍蝦干貝、美國無骨牛小排、義式香料烤雞等精緻主餐任選，每人1,080元+10%起。

義饗食堂於農曆新年除夕當日特別推出「義饗除夕饗宴」，每人1,780元+10%，主餐可選焗烤蒜香奶油龍蝦或窯烤肋眼牛排。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接西洋情人節及農曆春節連續雙假期，凱撒趣淘漫旅台北攜手台灣小農品牌「威肯邁精釀」推出「甜蜜開春」住房專案，為新春假期增添歡聚氛圍及情人節儀式感。即日起至2月28日止，雙人入住探索客房每晚3,799元起，入住享自助吧早餐、加贈「甜蜜開心組」，組合內包含「威肯邁精釀」蜜月蜂蜜酒、趣淘馬年限定「馬上有吉」紅包袋及客製西班牙糖。同時為延續新春馬年好運，入住專案可獲得「開春刮刮樂」乙張，有機會抽中最大獎趣淘漫旅住宿券。

入住趣淘漫旅台北甜蜜開春專案，獲得開春刮刮樂，有機會抽中最大獎趣淘漫旅住宿券。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北老爺酒店以「馬躍新春」為題，推出2026年節限定【老爺禮盒系列】迎接嶄新一年的到來。結合馬年的吉祥寓意與旅程的溫暖想像，以溫潤色彩搭配極簡山形線條，橫跨三款禮盒設計，象徵從老爺出發的祝福-既是旅程的延續，也是團聚的起點。整體設計融合沉穩色調與馬年的奔騰意象，傳達節慶中的穩重與希望，展現老爺品牌溫潤而內斂的待客之道。

台北老爺酒店以「馬躍新春」為題，推出2026年節限定【老爺禮盒系列。（圖／飯店旅宿業者提供）

坐落信義區核心地段的台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店，憑藉城市地標優勢與時尚設計風格，向來是新人舉辦婚禮的熱門選擇。理解現代新人工作繁忙、婚禮籌備流程繁瑣且跨品牌比價耗時的煩惱，台北艾麗於2026年於信義區推出全新「艾戀臻選」一站式婚禮專案，整合婚禮產業6大指標品牌，包含名人指定的林莉婚紗、凡登西服、SOSi FOTO、Playground Wedding、瘋格婚禮佈置Crazy Wedding、Du. Wedding喜娘嘟嘟等業界指標性「黃金婚禮團隊」。透過「一次簽約、全套完成」的服務模式，讓新人無須奔波多方窗口，即可以高效率與高品質完成婚禮籌備。

台北艾麗酒店-攜手Crazy wedding瘋格婚禮佈置。（圖／飯店旅宿業者提供）

看好台灣民眾熱愛日本旅遊，薰衣草森林集團宣布擴大投資日本北海道。旗下風格民宿品牌「尋路精選(Caption BY REINDEER)」於日本最美村莊美瑛，打造結合在地自然、人文及生活感體驗的「四季之家」、「落葉松之家」正式開幕，讓更多旅人深入體驗美瑛在地生活。

落葉松之家BY尋路-尋路民宿以馴鹿為靈感，主訴求讓旅行貼近生活。（圖／飯店旅宿業者提供）

泰國知名飯店品牌 Chatrium 酒店集團宣布，將其備受好評、主打低調優雅與細膩質感的品牌精神帶進普吉島，並預計於今年(2026)正式開幕該集團在島上的首間度假型飯店 — Chatrium普吉島拉威度假酒店（Chatrium Rawai Phuket）。

Chatrium普吉島拉威度假酒店，今年(2026)正式登場；圖為示意圖。（圖／飯店旅宿業者提供）

酒店內規劃共 304 間現代風格客房、套房與泳池別墅，採層疊式建築布局設計，多數房型陽台可遠眺遼闊的安達曼海景。室內空間大量引入自然光線，營造明亮通透的氛圍，並以舒適與從容為設計核心，讓旅人在島嶼節奏中自在放鬆。

