福容大飯店桃園店推「金馬獻瑞」年菜外帶 13,880起星級飯店年菜組合輕鬆上桌

福容桃園推出三款異國新春料理，「金福培根嫩雞捲」、「皇家藍帶炸豬排」及「德意金脆豬腳盤」。圖：福容大飯店提供

歲末將近、年味漸濃，福容大飯店桃園店推出「金馬獻瑞 年菜外帶」系列，為不同家庭型態量身打造豐盛年節饗宴。今年特別規劃「大家庭宴」與「小家庭組」兩款年菜組合，另有多款單點年菜與伴手禮選擇，即日起開放預訂，除夕當日下午至飯店取貨，回家簡單覆熱即可享用星級主廚料理，輕鬆圍爐不費心。

「芝麻光餅醬烤方」以濃郁芝麻光餅搭配醬香入味的烤方肉，層次豐富、寓意富足。圖：福容大飯店提供

其中，「大家庭宴」10人桌菜組合售價19,888元，「小家庭組」6 人桌菜組合13,888元，滿足闔家團圓或小家庭過年的不同需求。福容桃園以飯店級料理規格，讓年節餐桌兼具儀式感與便利性，深受民眾青睞。

「咖哩蛋黃元寶酥」外酥內軟、鹹香四溢，象徵財源滾滾、喜氣滿。圖：福容大飯店提供

今年推薦年菜主打頂級食材與傳統年味的完美結合，包括象徵團圓圓滿的「鮑魚佛跳牆」，集結鮑魚、干貝等珍饈食材，湯頭濃郁醇厚；「芝麻光餅醬烤方」以芝麻光餅搭配醬香烤方肉，層次豐富、寓意富足；「烏魚子臘味米糕」選用頂級烏魚子與經典臘味，米糕軟糯飄香，象徵步步高升；「陳皮蔥油龍虎斑」融合陳皮清香與蔥油鮮韻，細緻展現海鮮原味；「辛香五味鮑魚」則以多層次辛香慢燉入味，口感彈嫩、風味十足。

「雙蔘烏骨雞湯」與「胡椒豬肚雞湯」等冬季湯品料理包滋補養身。圖：福容大飯店提供

除了經典年菜，福容也推出多款異國新春料理，包含「金福培根嫩雞捲」、「皇家藍帶炸豬排」及「德意金脆豬腳盤」，推薦給喜愛嚐鮮的消費者。過年返鄉或拜訪親友的伴手禮選擇同樣豐富，包括滋補暖身的「雙蔘烏骨雞湯」、「胡椒豬肚雞湯」料理包；象徵財源滾滾的「咖哩蛋黃元寶酥」；嚴選干貝與櫻花蝦製成的「XO 醬禮盒」；以及寓意步步高升的「港式臘味蘿蔔糕」、「懷舊家鄉芋頭糕」，還有喜氣滿盈的「御選鳳梨酥／蔓越莓酥」，一次備齊年節所需。

「烏魚子臘味米糕」嚴選頂級烏魚子與經典臘味，米糕軟糯飄香，象徵步步高升。圖：福容大飯店提供

福容桃園以職人精神詮釋年菜美學，讓年節餐桌不只是美味，更承載團圓與祝福。即日起開放預訂，數量有限，建議民眾提早規劃，為新年準備一桌安心又澎湃的星級年菜。

福容大飯店桃園店推出「金馬獻瑞 年菜外帶」組合，小家庭組6人桌菜組合13,888元。圖：福容大飯店提供

