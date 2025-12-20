福容大飯店桃園店推2025-26龍馬饗宴尾牙春酒專案 滿額送住宿券、烤鴨五吃

褔容桃園尾牙春酒星級澎湃料理。菜色以現場提供為主，圖片僅供參考。圖：福容桃園店提供

迎接嶄新2026年，福容大飯店桃園店推出「龍馬饗宴 尾牙春酒專案」，專案期間自2025年10月1日起至2026年3月31日止（農曆春節期間不適用），結合星級澎湃料理、彈性宴會空間與高人氣卡拉 OK 設備，為企業團體打造氣氛最熱絡的年度聚餐首選。

本專案平日每桌10,800元＋10%起，加贈果汁一壺；假日每桌12,800元＋10%，加贈果汁暢飲，無論大型企業或中小型公司，皆可依活動需求彈性規劃。福容桃園位於桃園藝文特區，鄰近國道一號、二號交流道，交通便利，館內宴會廳最多可容納20桌，另備有1至5桌獨立包廂，滿足不同規模企業的尾牙與春酒需求。

福容桃園龍馬饗宴尾牙春酒專案，企業歡聚首選。圖：福容桃園店提供

凡訂席三桌即贈卡拉OK歡唱3小時，未滿三桌亦可享優惠加購價3,000元。包廂空間可自備酒類且免收開瓶費，讓賓客盡情交流、歡唱無負擔。另提供多元飲品加購選擇，包括果汁暢飲、台灣啤酒暢飲及福容精選紅酒暢飲，為聚餐氣氛再加分。

福容家會員訂購尾牙春酒專案滿「$100,000」贈烤鴨五吃兌換券。圖：福容桃園店提供

此外，福容家會員享有多重滿額回饋好禮，單一場次消費滿60,000元贈XO醬禮盒，滿100,000元贈烤鴨五吃兌換券，滿160,000元再贈送福容連鎖住宿券乙張。凡訂購春酒專案，另可享當日住房訂價5折優惠（限平日，假日6折，限5間），讓賓客安心暢飲、輕鬆返程。

福容家會員訂購尾牙春酒專案滿「$60,000」贈福容XO醬禮盒。圖：福容桃園店提供

福容大飯店桃園店結合星級飯店料理、完善設備與便利交通，是企業舉辦尾牙春酒、凝聚團隊向心力的理想場地。即日起開放預約，席次有限，歡迎企業團體提早洽詢，以「龍馬饗宴」迎接嶄新的一年。

訂購尾牙春酒專案可享當日住房5折，讓賓客安心暢飲，無後顧之憂。圖：福容桃園店提供

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/ty/

福容購：https://pse.is/8gu8r6

福容桃園餐飲專區LINE ID：@004odgfn

福容大飯店 桃園店 桃園市桃園區大興西路一段200號 03-326-5800

福容桃園坐落於桃園最熱鬧文特區，交通發達。圖：福容桃園店提供

