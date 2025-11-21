福容年菜外帶6888元 誠品企業消費送萬元

歲末又到了闔家團圓、犒賞員工、凝聚團隊士氣的最佳時刻，各大飯店推出年菜和尾牙春酒專案。福容大飯店除開賣年菜外，還攜手韓國正官庄聯名打造福容御品蔘雞湯；炒湘湘以香辣的湖南經典風味，搭配台式的年節風格搶市；誠品行旅祭出企業消費滿額送萬元好康；宜蘭綠舞飯店尾牙春酒住房1泊2食每人3千有找，宴席桌菜8千有找。

福容大飯店端出年菜外帶，10人桌菜組合6,888元起，包含五福臨門好彩頭「開運鴻喜大拼盤」；集結鮑魚、干貝、瑤柱以及燕窩等頂級食材的「燕窩瑤柱佛跳牆」、寓意吉祥喜慶的「醬燒桂筍獅子頭」等。同時力推與韓國百年品牌「正官庄」聯名的福容御品蔘雞湯，嚴選6年根高麗蔘入湯，每盒只要480元，融合主廚秘製湯底，湯色金潤、香氣濃郁，送禮自用兩相宜。

還有適合家庭多人食用的「雙蔘烏骨雞湯」，雙蔘入湯、藥香甘醇，烏骨雞肉質細嫩、湯頭厚實溫潤。「胡椒豬肚雞湯」則是以胡椒與蒜香提味，雞豬雙鮮交融，辛香溫潤，8-10人份冷凍湯品料理包，每份1,580元。除了傳統口味，另有3款異國新春料理，像是「金福培根嫩雞捲」、「皇家藍帶炸豬排」、「德意金脆豬腳盤」，幫老饕換換口味。

炒湘湘結合湖南經典風味與中菜熱炒料理，即日起在信義店、宏匯店線上官網、線下門市同步啟動年菜預購，每組定價2,988元，菜色組合包含6道主菜、1熱湯、1甜點，共8品佳餚。

其中，湖南經典名菜「湘辣剁椒蒸魚」鮮魚鋪上湖南剁椒，吃來爽辣順口；「當家梅菜扣肉」則以客家菜常見的梅乾菜入饌，令人口水直流；「鮮燜絲瓜鮑魚仔」湯汁清潤、鮮甜細膩；「胡椒豬肚雞煲湯」堅持選用不含抗生素的「益活雞」，配上豬腳、豬肚及白胡椒細火慢燉，吃了暖胃又安心。

誠品行旅規畫「歡饗歲末 尾牙春酒提案」，主打10道中式美饌，即日起至3月15日提供每桌2萬3,800元、2萬6,800元2款選擇，以及果汁暢飲3小時。其中每桌2萬6,800的進階方案，以「蔥薑干貝焗龍蝦」、「花膠芋香雙寶湯」、「白灼川醬牛小排」、「蟲草雙蕈燉雞湯」等珍饈為主角，能讓員工感受老闆滿滿的誠意。企業消費滿12萬元即贈餐飲抵用券5,000元；滿18萬元送8,000元，滿25萬元再回饋1萬2,000元。

宜蘭綠舞飯店即日起至3月31日強打尾牙春酒住房專案，1泊2食每人2,750元起，就能入住極景客房、暢遊全台唯一日式主題園區、享用主廚精心特備的中式饗宴。宴席餐飲專案部分，平日限定「雅致專案」每桌只要7,880元，假日「經典專案」每桌9,880起，預訂滿6桌即享卡拉OK歡唱。

席間3小時可享果汁暢飲、每桌加價1,200元無限供應啤酒、加1,500元升級為精選紅酒無限暢飲。平日預訂滿15桌或假日預訂達12桌，加贈風呂券6張；預訂1萬1,880元專案滿12桌加送風呂券10張、滿20桌再拿雙人客房住宿券１張。

